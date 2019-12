​Papież Franciszek podczas pasterki w Watykanie wezwał: "Nie czekajmy, aż bliźni stanie się świetny aby czynić mu dobro, aż Kościół stanie się doskonały, żeby go miłować, aż inni będą nas poważali, byśmy im służyli". "To my zacznijmy"- apelował w homilii.

REKLAMA