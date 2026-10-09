ONZ reaguje na szokujące zapowiedzi USA. „To stanowiłoby formę tortur”

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Transmisja egzekucji byłaby równoznaczna z jej publicznym przeprowadzeniem, a tym samym naruszałaby bezwzględny zakaz tortur - ogłosiło Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR). Władze USA zapowiedziały przekaz na żywo z egzekucji Nidala Hasana, skazanego za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie.

Nidal Hasan na zdjęciu z 2010 roku

Nidal Hasan na zdjęciu z 2010 roku / AFP/East News

Wyrok ma zostać wykonany przez pluton egzekucyjny w bazie, w której dopuścił się zbrodni.

ONZ o publicznych egzekucjach

„Publiczne egzekucje stanowią formę okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania” – podkreśliło biuro w oświadczeniu przekazanym agencji AFP. Przypomniało wcześniejsze stanowisko ONZ wobec publicznych egzekucji w Afganistanie i Iranie.

OHCHR zaznaczyło, że transmisja egzekucji na żywo byłaby równoznaczna z jej publicznym przeprowadzeniem, a tym samym naruszałaby bezwzględny zakaz tortur.

Biuro ostrzegło, że naruszenie tego zakazu oznaczałoby, iż egzekucja miałaby charakter arbitralny, co stanowiłoby pogwałcenie prawa do życia. OHCHR przypomniało również, że zakaz publicznych egzekucji wynika z bezwzględnego zakazu tortur, przewidzianego w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.

Hegseth zapowiedział egzekucję Hasana

Sekretarz (minister) wojny USA Pete Hegseth zapowiedział w czwartek, że egzekucja Hasana odbędzie się 3 grudnia i będzie transmitowana na żywo.

Nidal Hassan zostanie publicznie rozstrzelany. Pentagon ujawnia szczegóły Stany Zjednoczone planują publiczną transmisję egzekucji Nidala Hassana, byłego majora amerykańskiej armii skazanego za zabójstwo 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie. Jak poinformował szef Pentagonu Pete Hegseth, wyrok ma zostać wykonany…

Hasan, urodzony w USA muzułmanin palestyńskiego pochodzenia i były psychiatra wojskowy, 5 listopada 2009 r. otworzył ogień w placówce medycznej bazy Fort Hood w Teksasie. Zabił 13 osób, w tym 12 żołnierzy, i ranił kilkadziesiąt kolejnych.

Jak przekazała AFP, Hasan był powiązany za Al-Kaidą. Podczas procesu tłumaczył, że chciał powstrzymać amerykańskich żołnierzy przed udziałem w wojnach w Afganistanie i Iraku, które uważał za nielegalne.

Podczas strzelaniny Hasan został postrzelony w kręgosłup i od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. W 2013 r. został skazany na karę śmierci.

Jak podkreślił szef Pentagonu, będzie to pierwsza egzekucja wojskowa przez rozstrzelanie od czasów II wojny światowej. W 1945 r. w ten sposób stracono amerykańskiego żołnierza Eddiego Slovika, skazanego za dezercję.