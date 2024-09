Hiszpańska policja aresztowała trzy osoby w związku z kradzieżami w luksusowych willach na Ibizie. Grupa miała obrabować co najmniej 22 rezydencje. Kobieta i trzech mężczyzn włamywali się nocami. Wszystko wskazuje na to, że używali gazu, by odurzyć lokatorów.

Zapis monitoringu podczas jednego z włamań / Twitter Od pięciu lat hiszpańska policja usiłowała złapać włamywaczy, którzy pod osłoną nocy okradali luksusowe wille na Ibizie. Ich łupem padały rzeczy warte tysiące euro. W sumie złodzieje obrabowali co najmniej 22 rezydencje. Schemat za każdym razem był podobny. Była noc, lokatorzy spali. Wtedy włamywacze wchodzili do środka i rozpoczynali poszukiwanie precjozów. Byli ubrani na czarno, twarze zakrywały im maski. Mieszkańcy twierdzą, że gdy rano się budzili, mieli uczucie, jakby byli pijani. Część z nich miała zawroty głowy i nudności. Dlatego policja podejrzewa, że przestępcy używali do ich odurzenia jakiegoś gazu. Kradzieże trwały od 2019 roku. Na celowniku włamywaczy znalazły się jedne z najbardziej luksusowych willi na Ibizie. W sumie ich łupem padły towary warte ponad pół miliona euro. W niedzielę policja poinformowała o zatrzymaniu kobiety i dwójki mężczyzn. Udało się ich namierzyć dzięki śledzeniu kilku skradzionych samochodów. W posiadłości, w której zatrzymano włamywaczy, znaleziono między innymi bardzo drogą biżuterię, zegarki, czy torebki znanych projektantów mody. Zobacz również: Ogromne protesty w Izraelu i apel rodzin zabitych zakładników

