Przerażające sceny na ulicach australijskiego Sydney. 60-letni mężczyzna strzelał do przypadkowych przechodniów. Padło nawet sto strzałów. Rannych zostało 20 osób.

Sprawca strzelał m.in. do budynków / SITTHIXAY DITTHAVONG / PAP/EPA

W niedzielę wieczorem policja została wezwana do zachodniej części Sydney po tym, jak nieznany sprawca strzelał do przypadkowych przechodniów, samochodów i domów. Padło nawet sto strzałów.

Rannych zostało w sumie 20 osób. Stan jednej z nich jest poważny. Część poszkodowanych trafiła do szpitala. Część ma obrażenia od odłamków lub szkła.

Wezwana na miejsce policja otoczyła teren i zablokowała dostęp do niego. Aresztowany został 60-letni mężczyzna. Znaleziono przy nim dwa karabiny.

Ostrzelany przystanek autobusowy / SITTHIXAY DITTHAVONG / PAP/EPA

Podejrzany trafił do szpitala. Podczas zatrzymania przez policję został ranny. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy jego działania. Policja ustaliła, że nie ma on żadnych związków z organizacjami terrorystycznymi lub gangami.

Jeden ze świadków strzelaniny w rozmowie z mediami relacjonował, że gdy usłyszał odgłosy strzelaniny, myślał, że to fajerwerki. Potem komuś w aucie pękła przednia szyba, później na kawałki rozbił się szklany dach przystanku autobusowego - dodawał świadek. To było szaleństwo. Wszystko działo się tak szybko, że nie mogłem pojąć, co się dzieje - mówił.

Ostrzelany przystanek autobusowy / SITTHIXAY DITTHAVONG / PAP/EPA



