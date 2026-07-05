Pożar w ikonicznym miejscu. Incydent na nowojorskim pokazie fajerwerków

RMF24

Jeden z symboli Nowego Jorku - Most Brookliński - stał się w sobotę miejscem pożaru. Został on wywołany najprawdopodobniej przez fajerwerki odpalane z okazji 250. rocznicy powstania USA.

Z okazji Dnia Niepodległości i 250-lecia USA fajerwerki odpalano jednocześnie z brzegów East River, Hudson River oraz z Mostu Brooklińskiego. Na niebie eksplodowało ponad 85 tys. ładunków pirotechnicznych w 30 kolorach. Na przeprawie przygotowano także pokaz laserowy.

Ogień pojawił się na Moście Brooklińskim w kilku miejscach. Został szybko opanowany. Nikt nie został poszkodowany. Widowiskowy pokaz fajerwerków został na chwilę przerwany.

Fajerwerki nad Mostem Brooklińskim (fot. LAURA BRETT) / PAP/EPA

Według policji pożar został najprawdopodobniej wywołany przez fajerwerki. Nie ma informacji, czy słynna przeprawa została w jakikolwiek sposób uszkodzona przez płomienie.

Pożar na Moście Brooklińskim (fot. LAURA BRETT) / PAP/EPA

Nowojorski pokaz fajerwerków rozpoczął się krótko po godz. 21 lokalnego czasu (po godz. 3 w niedzielę czasu polskiego). Przyspieszono go ze względu na zapowiadane tego wieczoru burze. Fajerwerki osiągały wysokość do 300 metrów i były odpalane z ponad 200 miejsc.

Jak zauważył „New York Post”, widowisko „oszołomiło tysiące machających amerykańskimi flagami widzów, którzy czekali godzinami, aby zobaczyć pokaz”.

Fajerwerki nad Mostem Brooklińskim (fot. LAURA BRETT) / PAP/EPA

Ważnym elementem nowojorskiej celebracji 250-lecia USA była parada żaglowców, w której uczestniczył „Dar Młodzieży”.

W paradzie wzięło udział 48 wielkich żaglowców, którym towarzyszyły okręty wojenne oraz międzynarodowy przegląd lotniczy z udziałem ponad 120 samolotów i śmigłowców, prowadzony przez zespół akrobacyjny Blue Angels.