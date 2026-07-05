Pożar w ikonicznym miejscu. Incydent na nowojorskim pokazie fajerwerków

Z okazji Dnia Niepodległości i 250-lecia USA fajerwerki odpalano jednocześnie z brzegów East River, Hudson River oraz z Mostu Brooklińskiego. Na niebie eksplodowało ponad 85 tys. ładunków pirotechnicznych w 30 kolorach. Na przeprawie przygotowano także pokaz laserowy.
Ogień pojawił się na Moście Brooklińskim w kilku miejscach. Został szybko opanowany. Nikt nie został poszkodowany. Widowiskowy pokaz fajerwerków został na chwilę przerwany.
Według policji pożar został najprawdopodobniej wywołany przez fajerwerki. Nie ma informacji, czy słynna przeprawa została w jakikolwiek sposób uszkodzona przez płomienie.
Nowojorski pokaz fajerwerków rozpoczął się krótko po godz. 21 lokalnego czasu (po godz. 3 w niedzielę czasu polskiego). Przyspieszono go ze względu na zapowiadane tego wieczoru burze. Fajerwerki osiągały wysokość do 300 metrów i były odpalane z ponad 200 miejsc.
Jak zauważył „New York Post”, widowisko „oszołomiło tysiące machających amerykańskimi flagami widzów, którzy czekali godzinami, aby zobaczyć pokaz”.
Ważnym elementem nowojorskiej celebracji 250-lecia USA była parada żaglowców, w której uczestniczył „Dar Młodzieży”.
W paradzie wzięło udział 48 wielkich żaglowców, którym towarzyszyły okręty wojenne oraz międzynarodowy przegląd lotniczy z udziałem ponad 120 samolotów i śmigłowców, prowadzony przez zespół akrobacyjny Blue Angels.