Nowy etap sporu z Niemcami o polską gęś. KE przekazała Polsce sprzeciw Berlina

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Polska otrzymała już z Komisji Europejskiej dokumenty zawierające niemiecki sprzeciw wobec wpisania polskiej gęsi owsianej do unijnego rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych – dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginon.

Rozpoczyna się kolejny etap sporu między Warszawą a Berlinem. Wkrótce mają ruszyć oficjalne konsultacje między oboma krajami. Dziennikarka RMF FM jako pierwsza informowała miesiąc temu, że Berlin chce zablokować przyznanie Polsce tego unijnego oznakowania, argumentując, że karmienie gęsi owsem nie jest cechą wyróżniającą wyłącznie polską produkcję.

Komisja oficjalnie przekazała polskim władzom tekst sprzeciwu 2 lipca – potwierdziła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogey. Jak powiedział RMF FM prezes Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej Dariusz Goszczyński, producenci analizują właśnie dokumenty przekazane przez Brukselę.

Dostaliśmy dokumenty z KE, analizujemy je. Ministerstwo komunikuje się ze stroną niemiecką ws. terminu konsultacji. Za wcześnie jeszcze, żeby ferować jakieś scenariusze – powiedział RMF FM.

Polska i Niemcy mają trzy miesiące na porozumienie

Jak wyjaśnia Komisja Europejska, od momentu przekazania dokumentów rozpoczął się przewidziany w unijnych przepisach etap konsultacji. Obie strony mają teraz trzy miesiące na osiągnięcie porozumienia. Okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne trzy miesiące. Informacja o osiągnięciu porozumienia lub jego braku musi zostać przekazana w ciągu miesiąca od zakończenia procedury konsultacyjnej – przekazała RMF FM Louise Bogey.

Rzeczniczka dodała, że Komisja przeanalizuje ewentualne porozumienie i oceni, czy jest ono zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi oznaczeń geograficznymi. Z tego powodu – jak podkreśliła – Komisja „nie może spekulować na temat harmonogramu dalszego postępowania”.

Producenci: To nie jest spór o argumenty

Zdaniem prezesa Krajowej Rady Drobiarstwa niemiecki sprzeciw ma przede wszystkim podłoże gospodarcze.

W mojej ocenie ten sprzeciw został złożony nie ze względu na merytoryczne argumenty, a z powodu obaw przed naszym rozwojem. Jeśli tak, to bez względu na to, jakie argumenty przedstawimy, ciężko im będzie zmienić zdanie – ocenia Dariusz Goszczyński.

Niemcy są największym odbiorcą polskiej gęsiny – na ich rynek trafia około dwóch trzecich całego polskiego eksportu. Zdaniem prezesa Krajowej Rady Drobiarstwa właśnie dlatego Berlin obawia się dalszego umocnienia pozycji polskiego produktu, innymi słowy chodzi o obawy przed konkurencją z Polski.

Niemcy obawiają się, że taki certyfikat jeszcze bardziej umocni pozycję polskiej gęsi na niemieckim i unijnym rynku – uważa Goszczyński.

Jeżeli podczas konsultacji Polsce i Niemcom nie uda się osiągnąć porozumienia, ostateczna decyzja będzie należała do Komisji Europejskiej. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, Komisja podejmie decyzję na podstawie informacji i argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę oraz stronę zgłaszającą sprzeciw – poinformowała rzeczniczka KE.

Louise Bogey zaznaczyła jednocześnie, że „Komisja nie może komentować treści sprzeciwu ani stanu postępowania do czasu wydania ostatecznej decyzji”.

Polscy producenci nie składają broni. Przekonują, że o przyznaniu Chronionego Oznaczenia Geograficznego decydują nie tylko sposób produkcji, lecz także wieloletnia tradycja, związek produktu z regionem oraz jego renoma.

Dla producentów stawka jest wysoka. Unijny certyfikat oznacza nie tylko prestiż i ochronę nazwy przed podróbkami, ale także większą rozpoznawalność produktu i może ułatwić sprzedaż na europejskim rynku. Historia pokazuje, że takie spory nie muszą oznaczać porażki. W głośnych bataliach o oscypka ze Słowacją (w 2007r) i o kabanosy z Niemcami oraz Czechami (2010/11) Polska ostatecznie wywalczyła unijną ochronę swoich produktów. Teraz producenci liczą na podobny finał w sprawie gęsi owsianej.