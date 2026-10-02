Najważniejszy most w Kijowie trafiony ponownie. Rosjanie uderzyli też w 25-piętrowy blok

RMF24

W nocy 2 października wojska rosyjskie po raz kolejny zaatakowały Most Południowy w Kijowie. To jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych stolicy Ukrainy. Przez most przebiega kluczowa linia kijowskiego metra. Konstrukcja jest też częścią trasy europejskiej E40 oraz drogi międzynarodowej M03. Uszkodzony został również 25-piętrowy blok. Jedna osoba nie żyje, kilka jest rannych.

Dzisiejszej nocy Rosjanie ponownie zaatakowali Most Południowy w Kijowie, w wyniku czego wstrzymano ruch metra i naziemnej komunikacji miejskiej. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że nie było poszkodowanych. Do podobnego ataku doszło już wczoraj.

Przez Most Południowy przebiega kluczowa linia metra - linia zielona, Syrećko-Peczerśka - która codziennie przewozi tysiące pasażerów do pracy i szkół. Most pełni też ważną rolę jako element infrastruktury krytycznej miasta - łączy oba brzegi Dniepru. Jest też częścią trasy europejskiej E40 i drogi międzynarodowej M03.

Również dziś w rejonie darnyckim - rejon to odpowiednik naszej dzielnicy - wojska rosyjskie trafiły w 25-piętrowy blok. „Na 24. i 25. piętrze, na powierzchni ok. 120 metrów kwadratowych, wybuchł pożar. Jedna osoba zginęła”- poinformowała o poranku Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, publikując zdjęcia.

Rosjanie trafili w 25-piętrowy blok w Kijowie, 2 października 2026; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione