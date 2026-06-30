Zagadka pierścienia i ubrań XXXL. Makabryczne odkrycie na bezludnej wyspie w Norwegii

RMF24

Wolontariusze sprzątający plażę na bezludnej norweskiej wyspie Mosken dokonali makabrycznego odkrycia. Odnaleziono ciało mierzącego dwa metry mężczyzny w ubraniach w rozmiarze XXXL i z charakterystycznym pierścieniem z białego złota. Mimo pobrania próbek DNA, policja wciąż nie wie, kim był zmarły i jak trafił na odciętą od świata skałę. Służby pilnie apelują o pomoc, także do osób spoza Norwegii.

Na Mosken, niezamieszkałej, skalistej i trudno dostępnej wyspie położonej w archipelagu Lofotów w Norwegii, znaleziono ciało nieznanego mężczyzny. Makabrycznego odkrycia dokonali wolontariusze 12 czerwca podczas rutynowego sprzątania plaży.

Dwumetrowy olbrzym i pierścień z białego złota

Policja natychmiast rozpoczęła dochodzenie, próbując ustalić tożsamość mężczyzny i okoliczności jego śmierci. Okazało się, że zmarły miał około 2 metrów wzrostu i był w wieku 40-60 lat. W chwili odnalezienia miał na sobie między innymi buty w rozmiarze 48, czarną bluzę z kapturem w rozmiarze XXXL i charakterystyczny pierścionek z białego złota z niebieskim oraz białym kamieniem.

Tak precyzyjny opis ubioru i przedmiotów miał pomóc w identyfikacji zmarłego, jednak do tej pory nie ma przełomu.

Badania DNA nie przyniosły odpowiedzi

Pierwsze wyniki sekcji zwłok sugerują, że mężczyzna mógł zginąć od jednego do czterech tygodni przed odnalezieniem ciała. Mimo pobrania próbek DNA nie udało się ustalić tożsamości zmarłego. Dochodzenie nie przyniosło odpowiedzi na pytanie, kim był zmarły ani dlaczego znalazł się na odciętej od świata wyspie Mosken.

Po naszych wstępnych badaniach nie udało nam się ustalić, kim jest. Mamy też niewiele informacji na temat tego, dlaczego znalazł się na Mosken – przekazał w rozmowie z telewizją NRK prokurator Jørgen Bunk Olsen.

Kim był zmarły? Policja prosi o pomoc za granicą

Policja nie wyklucza, że zmarły mógł być obcokrajowcem. W związku z tym nawiązano kontakt ze służbami z innych krajów, by poszerzyć zakres poszukiwań.

Jednocześnie apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat tożsamości mężczyzny lub okoliczności jego pobytu na Mosken, o pilny kontakt. Apel ten służby kierują także do osób mieszkających poza Norwegią.

Każda, nawet pozornie nieistotna informacja może mieć kluczowe znaczenie dla rozwiązania tej zagadki.

Sprawa tajemniczego zgonu na jednej z najbardziej niedostępnych wysp budzi wiele pytań. Jak zmarły trafił na Mosken? Czy był turystą, rozbitkiem, czy może padł ofiarą przestępstwa? Na razie śledczy nie wykluczają żadnej z hipotez.