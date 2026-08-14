Nigel Farage wraca do Izby Gmin. Pokonał „przybysza z kosmosu”

RMF24

Nigel Farage wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin w okręgu Clacton na wschodzie Anglii. Lider prawicowo-populistycznej partii Reform UK zdobył 62,8 proc. głosów, wyprzedzając satyrycznego kandydata Counta Binface’a.

Komisja wyborcza poinformowała, że w czwartkowych wyborach uzupełniających do Izby Gmin w Clacton na wschodzie Anglii Nigel Farage zdobył 62,8 proc. poparcia - zagłosowało na niego 22 239 osób.

Drugie miejsce zajął satyryczny kandydat Count Binface, czyli komik Jonathan Harvey, wcielający się w przybysza z kosmosu. Uzyskał on 26,7 proc. głosów.

Frekwencja wyniosła 44,4 procent.