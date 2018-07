Niezwykły most został otwarty w Wietnamie. W górach Ba Na została odsłonięta 150-metrowa konstrukcja, która jest tarasem widokowym na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza.

Most służy jako taras widokowy w wietnamskich górach Ba Na. Konstrukcja została otwarta w czerwcu.

150-metrowy deptak jest podtrzymywany przez dwie podpory w kształcie dłoni. Zostały one wykonane z kamienia. Są one wystylizowane na stare, przez co sprawiają wrażenie, jakby były to dłonie jakiegoś starożytnego boga.

Media spekulują, że budowla jest częścią większego projektu rozwojowego wartego 2 miliardy dolarów, który ma przyciągnąć zagranicznych turystów do Wietnamu.