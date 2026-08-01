Sumy opanowały jezioro Garda. Włosi przygotowali 100 tys. euro dla tych, którzy je złowią

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We włoskim jeziorze Garda populacja sumów wymknęła się spod kontroli i zaczyna stanowić poważny problem dla lokalnego ekosystemu. Władze regionu Wenecja Euganejska przeznaczyły 100 tys. euro na sprzęt dla zawodowych rybaków, którzy podejmą się połowu tego inwazyjnego drapieżnika.

Malownicza Garda, największe jezioro Włoch, mierzy się z gwałtownym wzrostem populacji suma europejskiego. Jest to gatunek obcy we włoskich wodach. Sprowadzono go tam kilkadziesiąt lat temu, a on bez problemu zaadaptował się w większości akwenów. Dzięki osiąganym rozmiarom trafia od razu na szczyt łańcucha pokarmowego, a władze regionu nazywają go wprost „superdrapieżnikiem".

Lokalny zarząd zatwierdził konkurs o wartości 100 tys. euro. Pieniądze mają trafić do przedsiębiorstw rybackich działających na Gardzie, których właściciel lub przynajmniej jeden ze wspólników jest wpisany do rejestru zawodowych rybaków uprawnionych do połowów na jeziorze. Dofinansowanie może pokryć nawet 100 proc. kosztów, maksymalnie 20 tys. euro na jedną firmę. Środki te mają być przeznaczone na specjalistyczne sieci, systemy przechowywania ryb i pozostały niezbędny sprzęt.

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Sum to gatunek inwazyjny, który wywiera presję na rodzimą faunę ryb i zaburza naturalną równowagę jeziora - powiedział Dario Bond, odpowiedzialny w regionie za rybołówstwo. Jak dodał, połów tego gatunku wymaga innych technik niż te tradycyjnie stosowane na Gardzie.

Sum żywi się głównie mniejszymi rybami. Na Gardzie zagraża między innymi koregonom, linom i szczupakom. Zdarza się też, że atakuje ptaki na powierzchni wody oraz małe ssaki. Dla rybaków problemem są także masywne szczęki drapieżnika, którymi rozrywa sieci. Nieliczni zawodowi rybacy pozostali na jeziorze muszą je z tego powodu często naprawiać.

Sum Europejski może osiągać nawet 3 m. długości i ważyć 150 kg. PAP/DPA /Fot. A. Hartl

Jak donosi dziennik „Il Nordest Quotidiano", problem dotyczy zwłaszcza południowej części akwenu, na granicy Wenecji Euganejskiej i Lombardii. Wyławiane są tam okazy przekraczające dwa metry długości.

Region liczy, że przy okazji uda się zbudować rynek na mięso sumów. Włoskie władze wskazują, że jest ono cenionym produktem w regionie. Naszym celem jest przekształcenie tego problemu w szansę rozwoju dla przedsiębiorstw zajmujących się rybołówstwem - stwierdził Bond.