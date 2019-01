Niemiecka policja zatrzymała trzech Irakijczyków przygotowujących zamach terrorystyczny. Podejrzani próbowali skonstruować bombę przy użyciu czarnego prochu z fajerwerków. Rozważali też dokonanie ataku przy użyciu broni palnej lub samochodu - podał portal spiegel.de.

Do zatrzymania doszło w niemieckim w landzie Szlezwik-Holsztyn, w okręgu Dithmarschen, na północy RFN.

Zatrzymani Irakijczycy przebywali na terytorium Niemiec od jesieni 2015 roku. Trafili do kraju jako uchodźcy.



Według Federalnej Prokuratury Generalnej, planowany zamach miał podłoże islamistyczne. W jednej z przechwyconych przez policję wiadomości była mowa o chęci uderzenia w "niewiernych, ale nie w dzieci". Jak podali śledczy, Irakijczycy nie wybrali jeszcze konkretnego celu.



Przygotowania do zamachu nie były zaawansowane. Po pierwszych próbach z czarnym prochem mężczyźni rozważali nabycie broni palnej - okazało się to jednak zbyt kosztowne. Brali też pod uwagę użycie samochodu. Jeden z podejrzanych rozpoczął nawet naukę jazdy. Irakijczycy zamówili w Wielkiej Brytanii zapalnik do konstruowanej bomby.



Opracowanie:

Maciej Nycz