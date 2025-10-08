W odpowiedzi na rosnącą liczbę incydentów z udziałem dronów nad niemieckimi lotniskami, rząd federalny zdecydował o wzmocnieniu uprawnień policji. Nowy projekt ustawy przewiduje, że służby będą mogły nie tylko neutralizować, ale i zestrzeliwać bezzałogowce w sytuacjach poważnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

Niemcy zaostrzają przepisy: Policja zyska prawo do zestrzeliwania dronów (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli policji federalnej zestrzeliwać i neutralizować drony w sytuacjach zagrożenia, zwłaszcza nad lotniskami i infrastrukturą kolejową.

Nowe przepisy mają także rozszerzyć uprawnienia służb w walce z ekstremizmem i przemytem ludzi.

Projekt ustawy trafi teraz do Bundestagu i Bundesratu; podobne rozwiązania wprowadza już Bawaria.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, ochrona lotnisk oraz infrastruktury kolejowej przed dronami stanie się zadaniem policji federalnej. Dotychczas obowiązujące przepisy, uchwalone blisko 30 lat temu, nie regulowały wprost kwestii związanych z bezzałogowcami.

Nowe prawo pozwoli służbom nie tylko na zestrzeliwanie dronów, ale także na ich neutralizację za pomocą laserów czy zakłócania sygnałów sterujących i nawigacyjnych.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił, że incydenty z udziałem dronów stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. "Wzmacniamy kompetencje policji, aby w przyszłości szybciej wykrywać i zwalczać drony" - napisał na platformie X.

Wspólne centrum obrony przed dronami

Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt zapowiedział utworzenie jeszcze w tym roku wspólnego centrum obrony przed dronami dla rządu federalnego i krajów związkowych. W Berlinie powstanie także specjalna policyjna jednostka do walki z zagrożeniami ze strony bezzałogowców.

Projekt ustawy przewiduje również rozszerzenie uprawnień policji w walce z ekstremizmem i przestępczością związaną z przemytem ludzi, m.in. poprzez monitorowanie połączeń telefonicznych. Mundurowi będą mogli zatrzymywać osoby zobowiązane do opuszczenia kraju, aby nie ukrywały się na jego terytorium, oraz przeprowadzać kontrole w strefach zakazu posiadania broni i noży na dworcach i w pociągach.

Konieczna jest zgoda parlamentu

Aby nowe przepisy weszły w życie, konieczna jest jeszcze zgoda Bundestagu i Bundesratu. Podobne rozwiązania przyjął już rząd Bawarii, gdzie policja również zyska szersze uprawnienia wobec dronów.

W ostatnich dniach z powodu obecności dronów nad lotniskiem w Monachium odwołano wiele lotów, a zakłócenia wpłynęły na plany ponad 10 tys. podróżnych. Bezzałogowiec zauważono też nad obiektem Bundeswehry w pobliżu portu lotniczego.