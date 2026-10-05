Niegdyś była najdroższa na świecie. Zrabowano 210-kilogramową księgę

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Unikatowe wydanie Apokalipsy św. Jana zostało zrabowane z prywatnego muzeum sztuki współczesnej w mieście Issoire w centralnej części Francji – poinformowała agencja AFP, powołując się na informacje uzyskane od francuskiej prokuratury. Okładkę ważącej 210 kg księgi wykonał z brązu Salvador Dali.

„Francuskie dziedzictwo zostało zrabowane”

Do kradzieży doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

To dzieło prywatnego kolekcjonera, który miał małe muzeum sztuki współczesnej, gdzie były także wystawione dzieła o mniejszej wartości – przekazał w rozmowie z agencją AFP mer miejscowości Issoire Bertrand Barraud.

Dodał, że nie da się wycenić tego dzieła, a jego właściciel przekazał mu, że „to francuskie dziedzictwo zostało zrabowane”. Agencja zaznaczyła, że włodarz nie był w stanie podać szczegółów kradzieży.

Niegdyś była to najdroższa książka na świecie

Skradzione dzieło zostało zrealizowane przez wydawcę Josepha Foreta w 1959 r. – przekazano w komunikacie prokuratury w Clermond Ferrand, która zajmuje się tą sprawą. Wydawca zaprosił do współpracy wybitnych artystów m.in. Georges'a Mathieu i Bernarda Bufeta, którzy zilustrowali tekst „Apokalipsy Świętego Jana”.

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Samą okładkę wykonał zaś Salvador Dali. Ważąca 150 kilogramów warstwa wierzchnia księgi została zrobiona głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek. Całe dzieło waży 210 kilogramów.

„Apokalipsa Świętego Jana” została kupiona na aukcji w 2003 roku przez szefa firmy specjalizującej się w restaurowaniu dzieł sztuki z miasta Issoire Christiana Karoutzosa. Wówczas Karoutzos przekazał agencji AFP, że dzieło, po zrealizowaniu przez Dalego, było wyceniane na ok. 2 mln franków (niemal 305 tys. euro). Była to wtedy najdroższa książka na świecie.