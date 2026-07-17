Niebezpieczny pożar w Aragonii. Ewakuowano mieszkańców, ogień trawi tysiące hektarów

RMF24

W północno-wschodniej Hiszpanii trwa walka z niekontrolowanym pożarem lasów w prowincji Saragossa. Służby ewakuowały mieszkańców pięciu miejscowości, żywioł wciąż się rozprzestrzenia. Sytuację dodatkowo pogarszają wysokie temperatury, silny wiatr i niska wilgotność powietrza.

Rząd Aragonii zdecydował w czwartek o ewakuacji pięciu miejscowości w regionie Cinco Villas, łącznie prawie 1000 osób. W gaszeniu pożaru uczestniczy kilkuset strażaków i żołnierzy ze specjalnej jednostki ds. kryzysowych.

Lokalne władze podały, że ogień strawił już 7,6 tys. hektarów terenów, a jego opanowanie „potrwa kilka dni”.

Sytuacja „krytyczna”

Regionalny minister spraw wewnętrznych Roberto Bermudez de Castro stwierdził, że silne wiatry przeszkadzają w walce z ogniem, a sytuacja jest „krytyczna”.

Jak dodał, to „jeden z najpoważniejszych i najbardziej złożonych pożarów lasów”, z jakimi Aragonia miała do czynienia od lat, ze względu na wysokie temperatury, niską wilgotność i silne wiatry.

Upały sprzyjają pożarom

To kolejny intensywny pożar w Hiszpanii w ostatnich dniach. W pożarze w prowincji Almeria w Andaluzji na południu kraju, który strawił 7 tys. ha lasów, zginęło 13 osób, w większości obcokrajowcy.

W 2025 r. płomienie strawiły w Hiszpanii ponad 350 tys. ha różnych powierzchni – wynika z danych Europejskiego systemu informacji o pożarach lasów (EFFIS).