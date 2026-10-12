Nie żyje RJ Mitte, gwiazdor „Breaking Bad”. Miał 34 lata

RMF24

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RJ Mitte, amerykański aktor znany przede wszystkim z roli Waltera White’a Jr. w serialu „Breaking Bad”, nie żyje. Informację potwierdzili jego przedstawiciele. Artysta miał 34 lata.

Jak podaje portal Deadline, RJ Mitte zmarł w Brownsville w stanie Teksas. Przyczyna śmierci nie została na razie podana do publicznej wiadomości.

Rola w kultowym serialu

Mitte zdobył światową rozpoznawalność dzięki występowi w produkcji „Breaking Bad”, emitowanej w latach 2008–2013. Wcielał się w Waltera White’a Jr., syna głównego bohatera granego przez Bryana Cranstona.

Jego postać, podobnie jak sam aktor, żyła z mózgowym porażeniem dziecięcym. Serial odniósł ogromny sukces artystyczny i komercyjny, zdobywając m.in. 16 nagród Emmy. W 2014 roku obsada produkcji otrzymała nagrodę SAG dla najlepszego zespołu aktorskiego w serialu dramatycznym.

Aktor i rzecznik osób z niepełnosprawnościami

Popularność zdobyta dzięki „Breaking Bad” pozwoliła Mitte’owi angażować się w działania na rzecz zwiększania świadomości dotyczącej niepełnosprawności oraz społecznej inkluzji.

Był ambasadorem organizacji United Cerebral Palsy i Shriners Children’s. Pełnił także funkcję prezesa The Mitte Foundation, wspierającej inicjatywy społeczne i charytatywne.

Po sukcesie serialu RJ Mitte pojawiał się w kolejnych produkcjach filmowych i telewizyjnych. W dramacie „Triumph” z 2021 roku zagrał ucznia szkoły średniej, który mimo mózgowego porażenia dziecięcego próbuje zostać zapaśnikiem.

Wystąpił również m.in. w filmach „Love Me Dead” i „Westhampton”, a także serialach „Switched at Birth”, „Now Apocalypse” oraz „The Guardians of Justice (Will Save You!)”.