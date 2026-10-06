Nie żyje Jeffrey Archer. Brytyjski pisarz miał 86 lat

RMF24

W wieku 86 lat zmarł w poniedziałek brytyjski pisarz i były polityk Jeffrey Archer - poinformowało wydawnictwo HarperCollins. Pisarza sprzedał na całym świecie ponad 300 milionów egzemplarzy swoich książek.

Archer sprzedał na świecie ponad 300 milionów egzemplarzy swoich książek. Zasłynął z dynamicznych thrillerów, takich jak „Co do grosza” czy „Kane i Abel”. Jego ostatnia powieść „Adam i Ewa” miała ukazać się w tym miesiącu.

Kariera polityczna

W latach 70. i 80. ubiegłego wieku Archer był znaczącym politykiem Partii Konserwatywnej, w której sprawował funkcję wiceprzewodniczącego od września 1985 roku do października 1986 roku. Jego kariera polityczna zakończyła się upadkiem, gdy w 2001 roku został skazany na cztery lata więzienia za krzywoprzysięstwo i utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości wykonywania zadań.

Kate Elton, dyrektor generalna HarperCollins w Wielkiej Brytanii, cytowana przez Reutersa podkreśliła, że jest zdruzgotana informacją o śmierci pisarza, który „dostarczał radości pokoleniom czytelników”.



Reuters, opisując życiorys Jeffraya Archera, przypomina historię z 1987 roku, gdy pozwał tabloid „Daily Star” za twierdzenie, że zapłacił kobiecie za seks. Archer wygrał wówczas rekordowe odszkodowanie w wysokości 500 tys. funtów. Sprawa ponownie trafiła na czołówki gazet, gdy w 1999 roku wybrano go na kandydata konserwatystów na pierwszego wybieranego w głosowaniu powszechnym burmistrza Londynu.