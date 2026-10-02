Naukowiec odkrył, do czego jest zdolny chiński model AI. „Niepokojące”

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Chińska firma zajmująca się sztuczną inteligencją Moonshot AI wszczęła wewnętrzne dochodzenie po odkryciu naukowca Petera Garrigana. Ustalił on, że jeden z modeli firmy, Kimi AI, można zmanipulować w taki sposób, by generował instrukcje dotyczące m.in. opracowywania broni biologicznej i przeprowadzania zabójstw - informuje Fox News.

Peter Garrigan odkrył, że model sztucznej inteligencji Kimi firmy Moonshot AI można zmanipulować do generowania niebezpiecznych instrukcji

Peter Garrigan odkrył, że model sztucznej inteligencji Kimi firmy Moonshot AI można zmanipulować do generowania niebezpiecznych instrukcji / Shutterstock

Peter Garrigan powiedział w rozmowie z Fox News, że system może generować nie tylko informacje dotyczące m.in. opracowywania broni biologicznej i przeprowadzania zabójstw, ale i dostarczać wskazówek dotyczących planowania ataków terrorystycznych z wykorzystaniem danych w czasie rzeczywistym, produkcji sarinu, tworzenia złośliwego oprogramowania czy zestrzeliwania samolotów.

To, co odkryliśmy, jest szkodliwe i niepokojące – powiedział Garrigan.

Fundamentalna wada AI

Ustalenia te wpisują się w szerszą dyskusję na temat bezpieczeństwa zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Eksperci coraz częściej zwracają uwagę na ryzyko, że systemy AI mogą ukrywać część swoich możliwości lub działać w sposób niezgodny z założeniami ich twórców.

Peter Garrigan podkreślił, że problem nie dotyczy wyłącznie chińskich modeli sztucznej inteligencji. Zauważyliśmy te problemy również w modelach amerykańskich. Jest to fundamentalna wada tej technologii – powiedział.

Moonshot AI prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające w sprawie ustaleń badacza. Jak poinformowała reporterka Gillian Turner w programie „Raport specjalny” stacji Fox News, przedstawiciele chińskiej firmy pozostają w bezpośrednim kontakcie z Garriganem.