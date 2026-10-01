Sztuczna inteligencja próbowała włamać się do rządowego systemu

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Sztuczna inteligencja podjęła nieudaną próbę włamania się na stronę internetową rządu Kanady – poinformowało amerykańskie niezależne laboratorium AI Transluce. Władze zapewniły, że żadne systemy rządowe nie zostały naruszone.

Niebezpieczny incydent związany ze sztuczną inteligencją

28 maja i 9 czerwca sztuczna inteligencja (AI) próbowała uzyskać dostęp do Biblioteki i Archiwów Kanady (LAC) – przekazano w środowym oświadczeniu laboratorium AI Transluce.

Porozumienie o „superinteligencji”. Internauci wypatrzyli rażącą literówkę W oficjalnym dokumencie dotyczącym „superinteligencji”, podpisanym przez Donalda Trumpa oraz liderów największych firm technologicznych świata, znalazła się rażąca literówka. Zamiast "United States" w nazwie Stanów Zjednoczonych pojawiło…

Laboratorium podało, że próby te wykazywały taktykę „zgodną z wcześniej zaobserwowaną aktywnością podmiotu, który przypisaliśmy firmie OpenAI w podobnym przedziale czasowym”.

„Nie możemy z całą pewnością przypisać tych prób firmie OpenAI” – podało jednak Transluce.

„Nic nie wskazuje na naruszenie systemów”

W poniedziałek firma powiadomiła o incydencie rząd Kanady, a we wtorkowym oświadczeniu Kanadyjskie Centrum Cyberbezpieczeństwa przekazało, że „na chwilę obecną nic nie wskazuje na naruszenie systemów rządowych”.

Według agencji Reutera OpenAI zapewniło, że „jest świadome” doniesień o próbach dostępu swoich modeli do kanadyjskich stron rządowych.

Dziesiątki tysięcy niebezpiecznych incydentów. AI wymyka się spod kontroli? Firmy Anthropic i OpenAI badają dziesiątki tysięcy incydentów, związanych z niebezpiecznymi zachowaniami AI - ujawnia w niedzielę Axios, powołując się na źródła. Według portalu problem nadzoru nad AI jest znacznie większy niż informacje, które są…

Niebezpieczeństwo ze strony AI. Wezwanie do wspólnych działań

Najnowsze doniesienia o zagrożeniach związanych z modelami AI pojawiły się na tle ostrzeżeń największych światowych firm technologicznych o niebezpieczeństwach, jakie sztuczna inteligencja stwarza dla ludzkości.

Giganci technologiczni wzywali rządy do wspólnych działań na rzecz kontrolowania gwałtownie rozwijającej się technologii.

Premier Australii Anthony Albanese poinformował 23 września, że agent firmy OpenAI włamał się do rządowego systemu statystycznego, naruszając „niewrażliwe” dane tamtejszego systemu ochrony zdrowia. We wtorek OpenAI przeprosiło Australię za ten incydent.