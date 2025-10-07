Viktor Orban ostro skomentował słowa Wołodymyra Zełenskiego o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. "Prezydent Ukrainy znów stosuje swoją tradycyjną taktykę szantażu moralnego, by zmusić kraje do poparcia jego wysiłków wojennych" - napisał na platformie X, komentując wypowiedź Zełenskiego, który przyznał, że niezależnie od stanowiska Budapesztu Ukraina wejdzie do UE.

Victor Orban, Wołodymyr Zełenski / LUDOVIC MARIN / East News

Premier Węgier Viktor Orban oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o stosowanie "szantażu moralnego", by wymusić poparcie dla akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

Orban podkreślił, że Węgry nie mają "moralnego obowiązku" wspierania członkostwa Ukrainy w UE i przypomniał, że decyzja o przyjęciu nowego kraju wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich.

Węgierski premier powołał się na wyniki referendum "Voks 2025", w którym 95 proc. uczestników sprzeciwiło się przyspieszonej ścieżce akcesji Ukrainy; głosowaniu towarzyszyła antyukraińska kampania rządowa.

Budapeszt sprzeciwia się rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Kijowem, powołując się na spór o ustawę językową i obawy o wpływ członkostwa Ukrainy na gospodarkę oraz bezpieczeństwo Węgier i całej UE.

Victor Orban przekonuje, że jego kraj nie ma "moralnego obowiązku" wspierać akcesji Ukrainy, a Węgrzy już w referendum powiedzieli "nie" przyspieszonej ścieżce członkostwa.

"Węgry nie mają moralnego obowiązku popierania przystąpienia Ukrainy do UE. Żaden kraj nigdy nie szantażował (innych), żeby dostać się do Unii Europejskiej i tym razem też się to nie powiedzie. Traktat o UE nie pozostawia miejsca na niejasności: o członkostwie decydują państwa członkowskie, jednomyślnie" - podkreślił Orban.

Polityk skomentował słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zaznaczył, że Ukraina przystąpi do Unii Europejskiej niezależnie od stanowiska premiera Węgier.

"Naród węgierski podjął decyzję. W referendum zdecydowaną większością głosów opowiedział się przeciwko członkostwu Ukrainy w UE" - dodał węgierski premier.