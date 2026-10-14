Najwyższy szczyt Europy urósł o dwa metry. Geodeta wyjaśnia dlaczego

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Mont Blanc, najwyższy szczyt Alp, osiągnął wysokość 4 807,47 metrów. To niemal dwa metry więcej niż w roku 2023. Wynik ten jest zbliżony do historycznych wartości z końca XIX wieku, jednak eksperci podkreślają, że nie należy wyciągać pochopnych wniosków na temat wpływu globalnego ocieplenia na tę zmianę.

Regularne pomiary wysokości Mont Blanc prowadzone są od 2001 roku przez zespół geodetów z francuskiego departamentu Górna Sabaudia. Najnowszy odczyt wzbudził spore zainteresowanie, ponieważ obecna wysokość szczytu niemal dorównuje tej sprzed ponad stu lat - informuje euronews. Specjaliści zaznaczają jednak, że zmiany wysokości Mont Blanc są naturalnym zjawiskiem i wynikają głównie z warunków pogodowych.

Pogoda kształtuje szczyt

Jak wyjaśnia Mathieu Dragon, geodeta z Górnej Sabaudii, kształt i wysokość szczytu Mont Blanc są w dużej mierze uzależnione od siły wiatrów oraz ilości opadów. To właśnie te czynniki decydują o tym, ile śniegu i lodu gromadzi się na wierzchołku góry. W tym roku, mimo wyjątkowo suchego sezonu, pomiary wykazały wzrost wysokości.

Aby uzyskać jeszcze dokładniejsze dane, eksperci zastosowali w tym roku radar penetrujący grunt, który pozwolił na szczegółowe zmapowanie pokrywy lodowej oraz skalistego wierzchołka pod nią. Zebrane informacje umożliwią jeszcze lepsze śledzenie zmian zachodzących na „dachu Europy” w kolejnych latach.

Specjaliści apelują o rozwagę w interpretowaniu najnowszych pomiarów. Jednorazowy wzrost wysokości Mont Blanc nie jest wystarczającą podstawą do formułowania wniosków na temat wpływu globalnego ocieplenia. Zmiany te są bowiem efektem naturalnych procesów atmosferycznych, które mogą się różnić z roku na rok.