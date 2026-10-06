Najstarszy i najtrudniejszy wyścig konny w Europie. W niedzielę rusza Wielka Pardubicka

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Już w niedzielę oczy miłośników jeździectwa z całego świata zwrócą się ku Pardubicom w środkowych Czechach, gdzie rozegrana zostanie 136. edycja legendarnej gonitwy. Wielka Pardubicka - to nie tylko najstarszy, ale i najtrudniejszy wyścig konny na Starym Kontynencie. Od ponad 150 lat to wydarzenie przyciąga tłumy kibiców, a także najlepszych jeźdźców i konie, gotowych zmierzyć się z trasą o długości 6 900 metrów i aż 31 przeszkodami.

Wielka Pardubicka - to nie tylko najstarszy, ale i najtrudniejszy wyścig konny na Starym Kontynencie (fot. JOE KLAMAR)

Wielka Pardubicka - to nie tylko najstarszy, ale i najtrudniejszy wyścig konny na Starym Kontynencie (fot. JOE KLAMAR) / AFP/East News

W tym roku w rywalizacji uczestniczy jedenaście koni, a wśród nich nie zabraknie zarówno krajowych faworytów, jak i silnych międzynarodowych rywali.

Na liście startowej znalazło się dwóch czeskich byłych zwycięzców: Godfrey, triumfator z 2024 roku, oraz Sacamiro, który wygrał trzy lata temu. O międzynarodowy prestiż zadbają m.in. irlandzki Final Orders, przygotowywany przez uznanego trenera Gavina Cromwella, oraz francuski Hard Roc de Kerser. Warto zwrócić uwagę także na zeszłorocznego wicemistrza High In The Sky oraz brązowego medalistę Čáryjape.

Wielki Taxis – przeszkoda, która budzi grozę

Wśród przeszkód, które muszą pokonać uczestnicy wyścigu, jedna wyróżnia się szczególnie – Wielki Rów Taxisa. To właśnie ona budzi największe emocje i kontrowersje. Przeskakiwana tylko raz w roku, stała się symbolem zarówno odwagi, jak i tragicznych wydarzeń. Według różnych źródeł, na tej przeszkodzie życie straciło już od 26 do 29 koni.

W 1994 roku, ze względów bezpieczeństwa, zmniejszono głębokość przeszkody z dwóch do jednego metra. Dziś konie muszą pokonać rów o długości 4 metrów, ukryty za żywopłotem o wysokości 150 cm.

Jak zdobyć bilety na Wielką Pardubicką?

Bilety na Wielką Pardubicką można kupić online na stronie organizatora. Ceny miejsc siedzących zaczynają się od 900 koron czeskich (około 160 złotych), w zależności od wybranej trybuny i dodatkowych usług.

Dzieci do 10. roku życia mają wstęp wolny na teren toru oraz trybuny odkryte, jednak bez prawa do miejsca siedzącego. Najmłodsi, do 6. roku życia, mogą wejść również na trybuny kryte – również bez gwarancji miejsca.

Dla dzieci, młodzieży i seniorów przewidziano bilety ulgowe na miejsca stojące.

Historia pełna wyzwań i przerw

Pierwsza edycja Wielkiej Pardubickiej odbyła się w 1874 roku, inspirowana słynną Wielką Liverpoolska Steeplechase.

Przez lata wyścig nie odbywał się jedynie w wyjątkowych okolicznościach – podczas obu wojen światowych, interwencji Układu Warszawskiego w 1968 roku, a także z powodu ekstremalnych warunków pogodowych czy nieprzygotowanego toru.

Mimo tych przerw, tradycja przetrwała i dziś wyścig jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu sportowym Czech.