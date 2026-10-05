Nagły ruch USA. Wycofali bombowce z Wielkiej Brytanii

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Amerykanie wycofali do kraju bombowce stacjonujące w bazie wojskowej RAF Fairford w Anglii. Jest ona wykorzystywana do przeprowadzania uderzeń na Iran. Decyzja Sił Powietrznych USA to następstwo dochodzenia w sprawie planowanego ataku terrorystycznego na bazę.

Stany Zjednoczone wycofały swoje bombowce B-1 z brytyjskiej bazy lotniczej tydzień po tym, jak kilku mężczyzn zostało tam aresztowanych pod zarzutem przygotowywania aktów terrorystycznych.

Informację o wycofaniu bombowców przekazał w niedzielę przedstawiciel Pentagonu.

„Przemieszczone do macierzystych baz”

Tuzin bombowców B-1 było rozmieszczonych w bazie RAF Fairford, położonej na północny zachód od Londynu. Samoloty te były wykorzystywane do amerykańskich ataków na Iran.

„Ze względu na bezpieczeństwo operacyjne nie mogliśmy potwierdzać przemieszczania naszych zasobów i sił w czasie rzeczywistym, jednak teraz możemy potwierdzić, że wszystkie amerykańskie bombowce rozmieszczone w RAF Fairford zostały przemieszczone z powrotem do swoich macierzystych baz w Stanach Zjednoczonych” – napisał rzecznik Pentagonu w e-mailu.

Jak pierwszy poinformował „Wall Street Journal”, samoloty zostały wycofane z bazy z powodu obaw o bezpieczeństwo związanych z podejrzewanymi zamachami terrorystycznymi na ten obiekt.

Rząd brytyjski zezwolił Stanom Zjednoczonym na użycie bombowców stacjonujących w Fairford do atakowania irańskich stanowisk rakietowych, które uderzały w statki w cieśninie Ormuz.

Wielka Brytania wskazuje na Iran

W środę premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham stwierdził, że jego kraj ma „mocne przesłanki”, by stwierdzić, że to Iran był zaangażowany w domniemany spisek wymierzony w bazę. Iran odparł, że oskarżenia łączące Teheran z rzekomym planem są bezpodstawne i wezwał ambasadora Wielkiej Brytanii w Teheranie w związku z tą sprawą.

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że osoby zaangażowane w spisek planowały „poważne zniszczenia”, a sekretarz stanu USA Marco Rubio również wskazał na „działania podmiotu zagranicznego”.

W zeszłym tygodniu w związku z planami ataku na bazę RAF Fairfor w centrum Londynu aresztowano osobę posiadającą podwójne obywatelstwo – brytyjskie i irańskie – pod zarzutem planowania ataku terrorystycznego. Łącznie zatrzymano sześć osób, które następnie zwolniono za kaucją.