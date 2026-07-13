Nagła decyzja Trumpa. Blokada Iranu i opłaty w cieśninie Ormuz

RMF24

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru.

„Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA, niezależnie od Iranu. Przywracamy BLOKADĘ IRANU, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie wejście lub wyjście statków lub klientów Iranu” - napisał Donald Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku w celu pokrycia „wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata”.

Oznajmił, że proces ten rozpocznie się natychmiast.

W poniedziałkowym wywiadzie dla Fox News, Trump zapowiedział, że zamierza przejąć kontrolę nad cieśniną Ormuz oraz otrzymywać zapłatę za jej „strzeżenie”. Zaznaczył, że nie chodzi mu o dużą kwotę; chce „zwrotu kosztów” za wszystko, co Amerykanie zrobili do tej pory ws. cieśniny.

Trump twierdził, że Stany Zjednoczone strzegły Ormuzu przez 50 lat i „nigdy nie dostały za to zapłaty”.

Blokada od kwietnia

Blokada irańskich portów pierwotnie została wprowadzona przez siły USA 17 kwietnia i została zniesiona dwa miesiące później po podpisaniu wstępnego porozumienia USA z Iranem. W jej ramach amerykańskie wojsko nie dopuszczało do wpływania lub wypływania jakichkolwiek statków do i z irańskich portów, poza statkami przewożącymi leki i żywność. Kilka statków, które próbowały przełamać blokadę, zostało uszkodzonych i unieruchomionych przez USA.

Opór Rubio

Trump już wielokrotnie wcześniej mówił o swoich zamiarach pobierania opłat.

Jak dotąd urzędnicy administracji nie potwierdzali jego słów. Sekretarz stanu Marco Rubio wielokrotnie mówił, że celem USA jest swobodna żegluga przez cieśninę, a pobieranie opłat jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Do ustanowienia kontroli nad żeglugą i wprowadzenia systemu opłat dąży Iran, który atakuje statki przepływające poza wyznaczonym przez Teheran korytarzem. USA odpowiedziały serią ataków, w tym kolejną falą uderzeń w niedzielę.

Iran mówi „nie”

Dowództwo irańskiej armii oświadczyło w poniedziałek - po wywiadzie Trumpa dla Fox News - że Teheran nie pozwoli USA na interweniowanie w kwestie związane z zarządzaniem cieśniną Ormuz. W komunikacie połączonego dowództwa armii i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) podano, że Teheran stawi zdecydowany opór próbom podejmowanym przez armię USA, dotyczącym organizowania żeglugi przez cieśninę poza korytarzem wyznaczonym przez Iran i bez koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu.