​Na Korsyce odkryto nowy gatunek. Do tej pory myślano, że funkcjonuje jedynie w sferze mitów i legend, ale naukowcy w końcu zidentyfikowali koto-lista. Zwierzęta żyją na wyspie prawdopodobnie od ponad ośmiu tysięcy lat.

Jak informuje Onet, według naukowców "koto-lis" ma DNA zbliżone do afrykańskiego kota nubijskiego. Jest większy niż domowy kot i ma charakterystyczne uzębienie, podobne raczej do psa. To też dość duże zwierzę, mające około 90 cm długości.

"Koto-lisy" polują w nocy. To właśnie z powodu trybu ich życia ciężko była je złapać i sprawdzić, czy to faktycznie jakiś "nowy" gatunek.

Według naukowców kot jest prawdopodobnie potomkiem nieznanych dotąd gatunków z Afryki lub Bliskiego Wschodu. Przez pokolenia mieszkańcy Korsyki opowiadali o leśnych kotach napadających na owce i kozy. Pierwszego złapano dopiero w 2008 roku i wtedy rozpoczęto badania, które pomogły ustalić, że chodzi o gatunek różny od tych, które są nam dzisiaj znane.