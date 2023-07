Wojska ukraińskie zmieniły taktykę prowadzenia kontrofensywy - podaje dziennik "The New York Times". Według niego na początku ofensywy Siły Zbrojne Ukrainy mogły stracić nawet 20 proc. sprzętu.

Ukraiński żołnierz (zdjęcie ilustracyjne) / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Jak podaje "NYT", ukraińskie dowództwo zmieniło strategię prowadzenia kontrofensywy przez siły zbrojne w związku z dużymi stratami poniesionymi na początku uderzenia.

Według urzędników amerykańskich i europejskich w ciągu pierwszych dwóch tygodni ukraińskiej kontrofensywy nawet 20 proc. wysłanego na front sprzętu wojskowego, w tym czołgów i wozów opancerzonych dostarczonych przez Zachód, zostało uszkodzone lub zniszczone.

Jak stwierdzą rozmówcy gazety, w kolejnych tygodniach liczba strat spadła do około 10 proc.

Teraz - jak podaje "New York Times" - Siły Zbrojne Ukrainy zamiast na aktywnych operacjach ofensywnych skupiają się na niszczeniu sił rosyjskich za pomocą artylerii i pocisków dalekiego zasięgu.

Dzięki temu Ukraińcy mają do dyspozycji większą liczbę żołnierzy i sprzętu do "wielkiej operacji ofensywnej", która - zdaniem Kijowa - jest jeszcze przed nami. Jak zauważono, przez to zmniejszyła się jednak intensywność działań wojennych.

Rozmówcy gazety zauważyli przy tym, że Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują ruch, ale bardziej świadomie i umiejętnie poruszają się po polach minowych. Według nich wraz z dostawami amunicji kasetowej ze Stanów Zjednoczonych tempo kontrofensywy może wzrosnąć.