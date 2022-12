Jak pisze agencja AFP, Musk uruchomił ankietę na Twitterze, w której pytał, czy powinien przywrócić zawieszone konta natychmiast, czy za tydzień. Prawie 59 proc. z 3,69 mln internautów, którzy wzięli udział w badaniu, odpowiedziało, że powinien je natychmiast przywrócić.



Decyzja o zawieszeniu kont na Twitterze niektórych dziennikarzy, w tym pracujących dla takich mediów, jak "Washington Post", "New York Times" i CNN, wywołała sprzeciw europejskich polityków oraz reakcję ONZ. Społeczność międzynarodowa wyraziła obawy o to, że to działanie może stanowić zagrożenie dla wolności słowa.



Sprzeciw wyrazili m.in. rzecznik ONZ Stephane Dujarric, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova czy niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych.