Morderstwo prawicowej polityk w Wielkiej Brytanii. Policja zwolniła zatrzymanego

RMF24

Nie ma przesłanek, by zakładać, że zbrodnia miała podłoże polityczne - tak brytyjska policja mówi o morderstwie Ann Widdecombe. 76-letnia była polityk Partii Konserwatywnej, Brexit Party, a ostatnio - Reform UK - została znaleziona martwa w czwartek rano. W piątek w związku ze zbrodnią został zatrzymany 26-latek. Dziś nad ranem został jednak zwolniony.

Ann Widdecombe została znaleziona martwa w domu w miejscowości Haytor w hrabstwie Devon. Matt Longman, zastępca szefa policji Devon i Kornwalii podkreślił, że na tym etapie nie ma przesłanek, by zakładać, że zbrodnia miała podłoże polityczne lub terrorystyczne.

Policja zatrzymała wczoraj w związku ze zbrodnią 26-letniego, białego mężczyznę, brytyjskiego obywatela. Został zatrzymany w Newton Abbot, oddalonym od Haytor o ok. 15 km. Dziś jednak wypuszczono go na wolność. Funkcjonariusze przekazali, że nie znajduje się już w kręgu ich zainteresowań.

Jako polityk Widdecombe dała się poznać jako zagorzała przeciwniczka Unii Europejskiej i aborcji. Przeszła na katolicyzm częściowo w geście niezgody na decyzję Kościoła Anglii, by wyświęcać kobiety. Sprzeciwiała się uchyleniu przepisów o zakazie promocji homoseksualizmu przez władze samorządowe z 1988 roku.

Widdecombe przez 23 lata zasiadała w Izbie Gmin jako konserwatywna posłanka z Maidstone. W rządzie Johna Majora była m.in. podsekretarzem stanu ds. więziennictwa. Z Izby Gmin odeszła w 2010 roku. W 2019 r. na krótko została europosłanką Brexit Party Nigela Farage'a. Jej mandat wygasł wraz z wyjściem Królestwa z UE w nieco ponad pół roku później. Widdecombe wspierała potem Reform UK, następczynię Brexit Party. Odpowiadała wtedy za sprawy związane z migracją.

Widdecombe pojawiła się w popularnych programach telewizyjnych: „Strictly Come Dancing" oraz celebryckiej wersji Big Brothera.