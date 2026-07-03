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Prokuratura Monako poinformowała o zidentyfikowaniu osoby podejrzanej o przeprowadzenie zamachu bombowego z 29 czerwca, w którym ciężko ranne zostały trzy osoby, w tym ukraiński biznesmen Wadym Jermołajew. Według śledczych sprawczynią mogła być kobieta, która – jak podają francuskie media – mogła podszywać się pod mężczyznę.

Prokuratura Generalna Monako poinformowała w czwartek o zidentyfikowaniu podejrzanego. Pomógł w tym m.in. zapis z monitoringu.

Francuskie media podają, iż sprawcą zamachu, którego śledczy widzieli na nagraniach kamer, mogła być kobieta udająca mężczyznę. Agencja AFP, cytując oświadczenie prokuratury, informuje, że wobec osoby podejrzanej, której nazwiska nie ujawniono, wydano nakaz aresztowania. Na podstawie czerwonej noty będzie ona poszukiwana przez Interpol.

Prokurator Generalny Monako Stéphane Thibault podkreślił, że szybkie ustalenie podejrzanej było możliwe dzięki sprawnym działaniom miejscowej policji oraz skutecznej współpracy międzynarodowej służb i wymiaru sprawiedliwości.

Zamach wycelowany w oligarchę

W eksplozji ranne zostały trzy osoby, w tym nastolatek. Według śledczych celem ataku był Wadym Jermołajew – pochodzący z Dniepru przedsiębiorca, który przez lata należał do grona najbogatszych Ukraińców. Działa przede wszystkim w branży deweloperskiej, ale i rolno-spożywczej.

W 2023 roku Jermołajew został objęty ukraińskimi sankcjami za prowadzenie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie. Później zrzekł się obywatelstwa Ukrainy i przyjął obywatelstwo Cypru. Od co najmniej 2021 roku mieszka w Monako. Jak zaznaczyła tamtejsza prokuratura, w księstwie nie jest objęty żadnym postępowaniem karnym ani nie figuruje jako osoba poszukiwana przez zagraniczne organy ścigania.