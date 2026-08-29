„Mona Lisa filatelistyki”. Oto najdroższy i najrzadszy znaczek pocztowy świata

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W czeskiej Pradze można zobaczyć najrzadszy i najdroższy znaczek pocztowy świata – to One-Cent Magenta, czyli Brytyjska Gujana. „Mona Lisa filatelistyki” – jak bywa nazywany niewielki znaczek – pochodzi ze stolicy Gujany Brytyjskiej, Demerary (dzisiejszym Georgetown), gdzie został wydrukowany.

„Najcenniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek stworzyły ludzkie ręce”

Od soboty w Pradze czynna jest wystawa znaczków pocztowych, której przygotowanie trwało kilka lat i wymagało żmudnych negocjacji z właścicielami światowych unikatów oraz domami aukcyjnymi. Według organizatorów wartość wystawionych znaczków zbliży się do 1 mld koron, czyli około 40 mln euro. Wśród eksponatów jest najdroższy i najrzadszy znaczek na świecie – One-Cent Magenta, czyli Brytyjska Gujana.

One-Cent Magenta, czyli Brytyjska Gujana w Sotheby's Auction House w Londynie w 2021 roku/fot. NEIL HALL / PAP/EPA

One-Cent Magenta jest jedynym egzemplarzem swego rodzaju na świecie. Ma kształt ośmiokąta i została wydana w 1856 roku jako rozwiązanie tymczasowe w ówczesnej kolonii brytyjskiej położonej w Ameryce Łacińskiej, gdy wyczerpały się zapasy zwykłych znaczków z Anglii. W 2014 roku została sprzedana na aukcji za 9,5 mln USD, a siedem lat później na innej aukcji już za niższą kwotę – 8,3 mln dolarów. Organizatorzy twierdzą, że przy wadze około 0,04 g jest to, w przeliczeniu na gram, najcenniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek stworzyły ludzkie ręce.

Kolekcjonerzy posiadają udziały w najdroższym znaczku świata

„Mona Lisa filatelistyki”, jak bywa nazywany niewielki znaczek, jest w rzeczywistości błędem drukarskim. W 1856 roku został wydrukowany w stolicy Gujany Brytyjskiej – Demerarze (dzisiejszym Georgetown). Jego druk był niezbędny, bo opóźniła się dostawa znaczków z Wielkiej Brytanii do kolonii w Ameryce Południowej.

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Znaczek zmienił kilku właścicieli, a obecnie należy do sklepu filatelistycznego Stanley Gibbons. Firma oferuje współwłasność, co oznacza, że część niewielkich udziałów w tym rzadkim znaczku posiadają również tysiące drobnych kolekcjonerów z całego świata.

Wystawa obfituje w unikaty

Brytyjska Gujana to niejedyny znaczek, dla którego warto odwiedzić wystawę. Na zwiedzających czeka model samolotu Curtiss JN-4. Jest on związany z innym prezentowanym rarytasem – znaczkami „Przewrócona Jenny”. Znaczek z samolotem Curtiss JN-4 z podwoziem skierowanym do góry istnieje tylko w jednym arkuszu 100 sztuk, który trafił do obiegu. Jeden znaczek z 1918 roku sprzedano za około 2 mln dolarów.

„Przewrócona Jenny” na wystawie w czeskiej Pradze/fot. Vit Simanek/CTK Photo / PAP

Wśród eksponatów są bloki znaczków z Mauritiusa z emisji Post Paid oraz list z trzema różnymi historycznymi znaczkami nadany z tego terytorium. Prezentowane są również pierwsze znaczki pocztowe świata Penny Black z 1840 roku w pasku po 12 sztuk.

Rzadkie znaczki prezentowane są w przeszklonych, kuloodpornych gablotach z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością. Dla Brytyjskiej Gujany zbudowano specjalny drewniany domek. Według organizatorów transport i sposób prezentacji znaczków jest porównywalny z klejnotami koronacyjnymi lub słynnymi dziełami dawnych mistrzów.

Wystawa potrwa do 6 września.

Pierwsze znaczki pocztowe świata Penny Black z 1840 roku w pasku po 12 sztuk/fot. Vit Simanek/CTK Photo / PAP