​Trybunał Konstytucyjny Mołdawii tymczasowo zawiesił prezydenta Igora Dodona w pełnieniu obowiązków. Decyzję umotywował tym, że prezydent dwukrotnie odrzucił kandydatury ministrów przedstawione przez rząd.

Uprawnienia prezydenta mają tymczasowo przejść na premiera Pavla Filipa lub przewodniczącego parlamentu Andriana Candu, którzy będą mogli podpisać rozporządzenie o mianowaniu ministra zdrowia, pracy i opieki społecznej oraz ministra rolnictwa, rozwoju regionalnego i budownictwa.

Do trybunału zwróciła się w tej sprawie grupa posłów z Demokratycznej Partii Mołdawii (PDM), z której wywodzi się premier Pavel Filip.



Zgodnie z mołdawskim prawem prezydent ma prawo odrzucić kandydaturę tylko jeden raz.



Uprawnienia prezydenta Dodona były ograniczone w podobnych okolicznościach w październiku ubiegłego roku, kiedy trybunał zdecydował, że przewodniczący parlamentu Andrian Candu może desygnować nowego ministra obrony. Wcześniej Dodon dwukrotnie nie zaakceptował kandydatury nowego ministra. Trybunał podjął decyzję o zawieszeniu uprawnień prezydenta także w styczniu, kiedy Dodon dwukrotnie nie przyjął kandydatur pięciu ministrów i dwóch wicepremierów.



Mołdawia podzielona jest na zwolenników zbliżenia do Unii Europejskiej i powrotu do rosyjskiej strefy wpływów. W położonym między Ukrainą a Rumunią kraju od grudnia 2016 roku prezydentem jest prorosyjski Dodon, a wielu mieszkańców opowiada się za bliskimi relacjami z Moskwą. Dodon musi dzielić się władzą z proeuropejskim rządem, z którym różni się wizją dalszego rozwoju kraju.

