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„Minister nieczuły na cierpienie ludzi”. Afera w Kolumbii

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 sierpnia (06:34)

Zdjęcia kolumbijskiego ministra mieszkalnictwa Jaime Andresa Beltrana, wypoczywającego na plaży zaledwie tydzień po tragicznym trzęsieniu ziemi, wywołały falę krytyki. Opozycja zapowiedziała złożenie wniosku o wotum nieufności wobec polityka.

„Minister nieczuły na cierpienie ludzi”. Afera w Kolumbii
Jaime Andres Beltran; fot. PABLO R. SECO /PAP/EPA
  • Zdjęcia ministra mieszkalnictwa Jaime Andresa Beltrana na plaży w Santa Marta, opublikowane tydzień po tragicznym trzęsieniu ziemi w Kolumbii, wywołały oburzenie części opinii publicznej i opozycji.
  • Szef resortu przekonuje, że nie był na wakacjach, lecz tylko na krótko spotkał się z rodziną, po czym wrócił do koordynowania działań po katastrofie.
  • Opozycja uważa jego zachowanie za nieczułe wobec poszkodowanych i zapowiada wniosek o wotum nieufności.
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Zdjęcia z kurortu wywołały oburzenie

10 sierpnia zachodnią Kolumbię nawiedziło bardzo silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4. Z najnowszych informacji wynika, że zginęło co najmniej 289 osób, blisko 4,2 tys. zostało rannych, a 143 osoby są uznawane za zaginione. Straty oszacowano na niemal 9,6 mld dolarów.

Parę dni po trzęsieniu ziemi w kraju wybuchła afera. W niedzielę internetowy kanał Desigual opublikował fotografie, które mają przedstawiać ministra mieszkalnictwa Jaime Andresa Beltrana wypoczywającego na plaży w karaibskim kurorcie Santa Marta.

Zobacz wpis na X

Publikacja spotkała się z ostrą reakcją opozycyjnych polityków. Senatorka Jennifer Pedraza przypomniała we wpisie na platformie X o skali zniszczeń po trzęsieniu ziemi. „W kraju jest 26 945 zniszczonych i 127 557 uszkodzonych domów, 66 zawalonych budynków, tragedia humanitarna i w tym samym czasie minister mieszkalnictwa spędza długi weekend w Santa Marta” – napisała.

Minister: Nie zaniedbałem obowiązków

Jaime Andres Beltran odrzucił zarzuty. Przekonywał, że jego pobyt w Santa Marta nie był urlopem, lecz krótkim spotkaniem z żoną i dziećmi, których - jak zaznaczył - nie widział od wielu dni.

Zapewnił, że po kilku godzinach z rodziną natychmiast wrócił do pracy związanej z koordynowaniem usuwania skutków kataklizmu.

„Budowanie mieszkań jest równie ważne, jak utrzymywanie domów. Jestem ministrem mieszkalnictwa, ale też ojcem rodziny” - oświadczył na platformie X.

Wniosek o wotum nieufności

Wyjaśnienia ministra mieszkalnictwa nie przekonały jednak jego politycznych przeciwników. Lewicowy senator Ivan Cepeda, który w czerwcu przegrał drugą turę wyborów prezydenckich z prawicowym Abelardo de la Espriellą, zażądał dymisji Beltrana. Ocenił, że polityk „obraża kraj swoim cynizmem”.

Członek Izby Reprezentantów David Alejandro Toro z lewicowej koalicji Pacto Historico zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra.

Kraj nie może sobie pozwolić na ministra nieczułego na cierpienie ludzi - podkreślił. Dodał, że Beltran powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za swoje zachowanie.

Sprawa jest pierwszym poważnym kryzysem w rządzie prezydenta Abelardo de la Esprielli, który objął urząd 7 sierpnia. Hiszpański dziennik „El Pais” ocenił, że kontrowersje wokół ministra mieszkalnictwa stały się testem dla nowej administracji.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: trzęsienie ziemi Kolumbia
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