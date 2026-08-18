„Minister nieczuły na cierpienie ludzi”. Afera w Kolumbii

RMF24

Zdjęcia kolumbijskiego ministra mieszkalnictwa Jaime Andresa Beltrana, wypoczywającego na plaży zaledwie tydzień po tragicznym trzęsieniu ziemi, wywołały falę krytyki. Opozycja zapowiedziała złożenie wniosku o wotum nieufności wobec polityka.

Zdjęcia z kurortu wywołały oburzenie

10 sierpnia zachodnią Kolumbię nawiedziło bardzo silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4. Z najnowszych informacji wynika, że zginęło co najmniej 289 osób, blisko 4,2 tys. zostało rannych, a 143 osoby są uznawane za zaginione. Straty oszacowano na niemal 9,6 mld dolarów.

Parę dni po trzęsieniu ziemi w kraju wybuchła afera. W niedzielę internetowy kanał Desigual opublikował fotografie, które mają przedstawiać ministra mieszkalnictwa Jaime Andresa Beltrana wypoczywającego na plaży w karaibskim kurorcie Santa Marta.

Publikacja spotkała się z ostrą reakcją opozycyjnych polityków. Senatorka Jennifer Pedraza przypomniała we wpisie na platformie X o skali zniszczeń po trzęsieniu ziemi. „W kraju jest 26 945 zniszczonych i 127 557 uszkodzonych domów, 66 zawalonych budynków, tragedia humanitarna i w tym samym czasie minister mieszkalnictwa spędza długi weekend w Santa Marta” – napisała.

Minister: Nie zaniedbałem obowiązków

Jaime Andres Beltran odrzucił zarzuty. Przekonywał, że jego pobyt w Santa Marta nie był urlopem, lecz krótkim spotkaniem z żoną i dziećmi, których - jak zaznaczył - nie widział od wielu dni.

Zapewnił, że po kilku godzinach z rodziną natychmiast wrócił do pracy związanej z koordynowaniem usuwania skutków kataklizmu.

„Budowanie mieszkań jest równie ważne, jak utrzymywanie domów. Jestem ministrem mieszkalnictwa, ale też ojcem rodziny” - oświadczył na platformie X.

Wniosek o wotum nieufności

Wyjaśnienia ministra mieszkalnictwa nie przekonały jednak jego politycznych przeciwników. Lewicowy senator Ivan Cepeda, który w czerwcu przegrał drugą turę wyborów prezydenckich z prawicowym Abelardo de la Espriellą, zażądał dymisji Beltrana. Ocenił, że polityk „obraża kraj swoim cynizmem”.

Członek Izby Reprezentantów David Alejandro Toro z lewicowej koalicji Pacto Historico zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra.

Kraj nie może sobie pozwolić na ministra nieczułego na cierpienie ludzi - podkreślił. Dodał, że Beltran powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za swoje zachowanie.

Sprawa jest pierwszym poważnym kryzysem w rządzie prezydenta Abelardo de la Esprielli, który objął urząd 7 sierpnia. Hiszpański dziennik „El Pais” ocenił, że kontrowersje wokół ministra mieszkalnictwa stały się testem dla nowej administracji.