36 godzin pod gruzami zawalonego budynku. Cud w Kolumbii

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Kobieta, która spędziła 36 godzin pod gruzami zawalonego budynku w mieście Pereira po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi w Kolumbii, została wydobyta żywa. Według lokalnych władz akcje poszukiwania ocalałych wchodzą w „ostatni etap”. Dotychczasowy bilans to 265 ofiar śmiertelnych i 496 zaginionych.

32-latka walczy o życie

Portal Infobae określił odnalezienie i wydostanie spod gruzów 32-letniej Danieli Largo po 10-godzinnej akcji jako „kolejny cud”. Akcję ratowniczą podjęto po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4, które nawiedziło zachodnią część Kolumbii w poniedziałek rano czasu miejscowego.

Ojciec kobiety, Julio Largo, powiedział stacji Caracol TV, że jego córka została przewieziona do szpitala i wciąż walczy o życie. Doszło u niej do zatrzymania krążenia i musiała być reanimowana - przekazał.

Zginęli w objęciach

Tymczasem w departamencie Choco pod gruzami odnaleziono ciała dwojga małżonków, którzy zginęli, obejmując się. „Znaleziono również zwłoki jednej z ich córek. Druga córka została uratowana, a trzecia wciąż uznawana jest za zaginioną” - podał Infobae.

Fot. JAIME SALDARRIAGA / AFP/East News

Do miasta Cali, stolicy departamentu Valle del Cauca, dotarła w środę ekipa ratowników z Meksyku. Burmistrz Cali Alejandro Eder powiedział dziennikarzom, że akcje poszukiwania ocalałych pod gruzami wchodzą w „ostatni etap”.

265 ofiar śmiertelnych, 496 zaginionych

Agencja EFE podkreśliła, że pierwsze 72 godziny po kataklizmie uznawane są za kluczowe, ponieważ szanse na odnalezienie żywych są wówczas największe. Eder przyznał, że po upływie tego czasu zadanie stojące przed ratownikami będzie „bardzo trudne”.

Gubernatorka Choco Nubia Carolina Cordoba-Curi ogłosiła w środę, że w jej departamencie akcje poszukiwawczo-ratunkowe zostały oficjalnie zakończone. „Już nie szukamy nikogo pod gruzami” - napisała na platformie X, dodając, że wysiłki są teraz skierowane na pomoc poszkodowanym.

Prezydent Kolumbii Abelardo De La Espriella poinformował, że dotychczasowy bilans trzęsienia ziemi wynosi 265 ofiar śmiertelnych i 496 zaginionych. Według kolumbijskiej służby geologicznej - SGC - było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w XXI wieku.

Fot. JAIME SALDARRIAGA / AFP/East News