Greta Thunberg została laureatką nowej nagrody przyznawanej przez Fundację Galusta Gulbenkiana. Szwedzka aktywistka zapowiedziała, że przekaże z niej milion euro grupom zajmującym się zmianami klimatycznymi i ekologią.





Thunberg została laureatką nagrody Gulbenkian Prize for Humanity przyznawanej przez Fundację Galusta Gulbenkiana.

17-latka powiedziała w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych, że milion euro to "więcej pieniędzy, niż jest w stanie sobie wyobrazić". Dodała, że cała kwota z nagrody zostanie przekazana za pośrednictwem jej fundacji różnym organizacjom i projektom, które pomagają ludziom dotkniętym kryzysem klimatycznym i ekologicznym.



Jedna z dwóch pierwszych darowizn Thunberg w wysokości 100 tys. euro trafi do SOS Amazonia, kampanii crowdfundingowej zapoczątkowanej w czerwcu, mającej na celu zakup materiałów medycznych i świadczenie usług telemedycznych mieszkańcom brazylijskiego lasu deszczowego.

Druga darowizna, także w wysokości 100 tys. euro, wesprze Fundację Stop Ecocide, która zabiega o ściganie przez Międzynarodowy Trybunał Karny osób odpowiedzialnych za niszczenie świata przyrody na wielką skalę.

Thunberg do Gulbenkian Prize for Humanity została wybrana spośród 136 nominowanych z 46 krajów. Nagroda ma na celu wyróżnienie ludzi i grup na całym świecie, których wkład w łagodzenie zmian klimatu i adaptację do ich skutków wyróżnia się nowatorstwem i siłą oddziaływania.

Jorge Sampaio, przewodniczący jury i były prezydent Portugalii, nazwał Thunberg "jedną z najbardziej niezwykłych postaci naszych czasów" ze względu na jej zdolność do mobilizowania młodszych pokoleń do wspierania działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.