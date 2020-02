200 tysięcy kamer śledzi mieszkańców Moskwy. Od ubiegłego roku kamery miejskiego monitoringu mają nowe zadanie – rozpoznawanie twarzy, czyli identyfikację konkretnych osób.

(zdjęcie ilustracyjne) / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

System, który ma zidentyfikować każdego Rosjanina lub osobę wprowadzoną do pamięci komputerów obsługujących kamery, cały czas jest rozbudowywany. Ta funkcja moskiewskich kamer wzbudza największe kontrowersje, bowiem w Rosji nie ma ustawy, która reguluje tę sprawę. Władze twierdzą, że nie jest potrzebna żadna specjalna ustawa.

O podobnym systemie w Moskwie wspominano już cztery lata temu, prowadzono próby, testy. Jednak dopiero w ubiegłym roku zaczęto sprowadzać nowoczesny sprzęt.

Komputery wykorzystując obraz z kamer, porównują rejestrowane osoby z bazami danych. Skuteczność w rozpoznaniu ma dochodzić do 97 procent. Ze strony merostwa Moskwy i policji płyną zapewnienia, że system już pozwolił zatrzymać dziesiątki przestępców. Jednak opozycja utrzymuje, że jest wykorzystywany do walki z nią. Tak było podczas antyputinowskich demonstracji latem ubiegłego roku. To system rozpoznawania twarzy pozwolił policji identyfikować demonstrantów.

Władze chcą wiedzieć, gdzie i po jakich ulicach chodzą ludzie i to może być wykorzystane przeciwko nim, nie tylko w procesach karnych, ale np. za udział w pokojowych demonstracjach - przyznaje działacz organizacji "RosKomSwoboda".

Nie wiemy, kto ma dostęp do tych danych - mówią mieszkańcy Moskwy, a miesiąc temu władze ogłosiły nowy przetarg na sprzęt dla systemu rozpoznawania twarzy w metrze i pozostałej komunikacji publicznej. Według deklaracji mera Moskwy Siergieja Sobianina 1 września będzie gotowy do pracy.