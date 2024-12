Według szacunków mediów, w dniach od 13 do 24 grudnia oszukani obywatele zaatakowali rosyjskie banki, radiowozy i inne cele, co najmniej 50 razy. Do większości ataków doszło 20 i 21 grudnia.

Oszuści wmawiali sprawcom ataków, że ukradli im pieniądze, po czym obiecywali ich zwrot w zamian za wykonanie zadania. Ukraiński portal Kyiv Post zwrócił wcześniej uwagę, że "oszuści kontaktowali się często z osobami, które już wcześniej padły ofiarami cyberprzestępców lub kradzieży".