RMF24

W Lagos de Moreno, mieście położonym w zachodnim Meksyku, pojawił się samozwańczy stróż prawa, który niczym bohater z komiksów postanowił wymierzać sprawiedliwość na własną rękę. „Batman z Lagos de Moreno”, jak określają go media, stał się postrachem lokalnych złodziei, a jego działania wywołały poruszenie wśród mieszkańców i służb mundurowych.

Mieszkańcy Lagos de Moreno w stanie Jalisco w Meksyku zastanawiają się, kim jest tajemniczy mściciel, który na własną rękę wymierza przestępcom sprawiedliwość. Zyskał on przydomek „Batmana z Lagos de Moreno”. Jego działania szybko stały się tematem numer jeden w lokalnych mediach, a mieszkańcy z zainteresowaniem śledzą kolejne doniesienia o działalności samozwańczego stróża prawa.

Pięciu mężczyzn przywiązanych do latarni

Pierwszy przypadek miał miejsce 13 czerwca. Wtedy to policja odnalazła mężczyznę przyklejonego srebrną taśmą do latarni, niezdolnego do samodzielnego uwolnienia się. Od tego czasu podobnych incydentów odnotowano już pięć. Każda z ofiar była unieruchomiona w ten sam sposób – przywiązana do latarni. Niektóre miały widoczne ślady pobicia i zakrwawioną twarz. W pobliżu znajdowały się rowery, które – według anonimowego mściciela – miały być przedmiotem kradzieży.

Charakterystycznym elementem działań „Batmana” jest publiczne piętnowanie domniemanych złodziei. Na twarzach przywiązanych mężczyzn pojawiły się namalowane wąsy a także napis „ratero”, co po hiszpańsku oznacza „złodziej”. Nad ich głowami mściciel zawiesił różowe tabliczki z opisem rzekomych przewinień. Wszystko to miało na celu nie tylko unieruchomienie podejrzanych, ale również upokorzenie ich na oczach mieszkańców.

Reakcja władz i śledztwo

Działania samozwańczego stróża prawa nie uszły uwadze lokalnych władz. Sekretarz bezpieczeństwa stanu Jalisco, Juan Pablo Hernández, potwierdził, że policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy.

Prokurator Salvador González de los Santos poinformował, że wszczęto śledztwo zarówno w sprawie domniemanych kradzieży, jak i nielegalnego zatrzymywania oraz przemocy wobec podejrzanych. Choć mężczyźni, których przywiązano do latarni, byli wcześniej podejrzewani o drobne kradzieże, to w świetle prawa stali się ofiarami bezprawnych działań Batmana.