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Tragiczny wypadek w jednym z najpopularniejszych kurortów Meksyku. 28-letni mężczyzna zginął po ataku krokodyla na plaży w pobliżu luksusowego hotelu w Puerto Vallarta. Władze apelują o ostrożność i wprowadzają wzmożony nadzór nad wybrzeżem.

Do dramatycznego zdarzenia doszło na plaży sąsiadującej z renomowanym hotelem Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa. Jak informują lokalne media, 28-letni mieszkaniec Mexico City został niespodziewanie zaatakowany przez krokodyla i wciągnięty do wody. Mimo natychmiastowej reakcji świadków i służb ratunkowych, nie udało się uratować mężczyzny.

Jego ciało odnaleziono następnego dnia rano dzięki działaniom meksykańskiej marynarki wojennej.

Władze stanu Jalisco podkreślają, że obecność krokodyli amerykańskich w estuariach, kanałach i wodach przybrzeżnych regionu jest zjawiskiem naturalnym. Zwierzęta te są stałym elementem lokalnego ekosystemu, a ich aktywność wzrasta szczególnie w okresie deszczowym, który rozpoczął się w czerwcu. Podniesiony poziom wód sprawia, że krokodyle częściej pojawiają się bliżej plaż i terenów zamieszkanych.

Według urzędników, podobne incydenty są niezwykle rzadkie, jednak w ostatnich latach odnotowano kilka przypadków ataków. W 2022 roku dwóch turystów z Kolorado zostało pogryzionych przez krokodyla, natomiast rok wcześniej 18-letni Amerykanin przeżył atak w pobliżu tego samego hotelu.

W odpowiedzi na ostatni tragiczny wypadek władze wprowadziły wzmożony nadzór nad plażami, estuariami oraz innymi miejscami o podwyższonym ryzyku. Turyści i mieszkańcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie oznakowania oraz poleceń służb ratowniczych.

Zaleca się unikanie kąpieli w rejonach, gdzie mogą przebywać krokodyle, zwłaszcza o świcie, zmierzchu i nocą. Eksperci apelują również, by dzieci i zwierzęta trzymać z dala od brzegów wód w miejscach potencjalnie niebezpiecznych.