McDonald’s pozwany w USA. Ceny ustalała sztuczna inteligencja?

Pozew dotyczy niemal 14 tys. restauracji McDonald’s w Stanach Zjednoczonych - informuje agencja Reutera. Według skarżących, firma miała naruszyć amerykańskie przepisy antymonopolowe, współpracując z niezależnymi franczyzobiorcami przy ustalaniu cen produktów.
Autorzy pozwu twierdzą, że wykorzystywano do tego algorytmy szkolone na niepublicznych danych. System miał analizować informacje z milionów codziennych transakcji i na tej podstawie wspierać decyzje cenowe.
„Niezależne przedsiębiorstwa muszą samodzielnie ustalać swoje ceny” – wskazano w pozwie.
McDonald’s stanowczo odrzucił zarzuty. W oświadczeniu przekazanym w poniedziałek firma określiła je jako spekulacyjne i oparte na niepełnych informacjach.
„Sztuczna inteligencja nie ustala ceny Big Maca ani żadnej innej pozycji w menu” – podkreśliła sieć.
Firma zapewniła, że decyzje cenowe należą do franczyzobiorców. Dodała też, że narzędzia analityczne i systemy rekomendujące ceny są powszechnie używane w różnych branżach.
Pozew zbiorowy może objąć miliony klientów
Pozew złożył mieszkaniec stanu Illinois. Chce on reprezentować grupę potencjalnie liczącą miliony klientów McDonald’s w całych Stanach Zjednoczonych.
Jego pełnomocnik, Lark Turner, zarzucił spółce wykorzystywanie ogromnych zasobów danych oraz systemu franczyzowego do podnoszenia kosztów dla konsumentów.
W ostatnich latach w USA pojawiła się fala podobnych pozwów zbiorowych. Dotyczą one podejrzeń, że firmy wykorzystywały algorytmy lub sztuczną inteligencję do nielegalnego koordynowania cen m.in. pokoi hotelowych, mieszkań na wynajem i innych produktów oraz usług.