McDonald’s pozwany w USA. Ceny ustalała sztuczna inteligencja?

RMF24

McDonald’s został pozwany przed sądem federalnym w Chicago w ramach planowanego pozwu zbiorowego. Skarżący zarzucają sieci, że wykorzystywała system oparty na sztucznej inteligencji do nielegalnego koordynowania cen w restauracjach własnych i franczyzowych. Firma odrzuca te oskarżenia.

Pozew dotyczy niemal 14 tys. restauracji McDonald’s w Stanach Zjednoczonych - informuje agencja Reutera. Według skarżących, firma miała naruszyć amerykańskie przepisy antymonopolowe, współpracując z niezależnymi franczyzobiorcami przy ustalaniu cen produktów.

Autorzy pozwu twierdzą, że wykorzystywano do tego algorytmy szkolone na niepublicznych danych. System miał analizować informacje z milionów codziennych transakcji i na tej podstawie wspierać decyzje cenowe.

„Niezależne przedsiębiorstwa muszą samodzielnie ustalać swoje ceny” – wskazano w pozwie.

McDonald’s stanowczo odrzucił zarzuty. W oświadczeniu przekazanym w poniedziałek firma określiła je jako spekulacyjne i oparte na niepełnych informacjach.

„Sztuczna inteligencja nie ustala ceny Big Maca ani żadnej innej pozycji w menu” – podkreśliła sieć.

Firma zapewniła, że decyzje cenowe należą do franczyzobiorców. Dodała też, że narzędzia analityczne i systemy rekomendujące ceny są powszechnie używane w różnych branżach.

Dlaczego twój Big Mac tyle kosztował? Algorytm AI na służbie McDonald’s McDonald’s coraz szerzej wykorzystuje sztuczną inteligencję do rekomendowania cen produktów w restauracjach w USA i na części zagranicznych rynków – wynika z ustaleń agencji Reuters. System ma analizować miliony transakcji, lokalne koszty, ceny…

Pozew zbiorowy może objąć miliony klientów

Pozew złożył mieszkaniec stanu Illinois. Chce on reprezentować grupę potencjalnie liczącą miliony klientów McDonald’s w całych Stanach Zjednoczonych.

Jego pełnomocnik, Lark Turner, zarzucił spółce wykorzystywanie ogromnych zasobów danych oraz systemu franczyzowego do podnoszenia kosztów dla konsumentów.

W ostatnich latach w USA pojawiła się fala podobnych pozwów zbiorowych. Dotyczą one podejrzeń, że firmy wykorzystywały algorytmy lub sztuczną inteligencję do nielegalnego koordynowania cen m.in. pokoi hotelowych, mieszkań na wynajem i innych produktów oraz usług.