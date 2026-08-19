Masowo przyjmował imigrantów na plebanii. Watykan usunął księdza z parafii

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Watykan usunął z posługi duszpasterskiej w dwóch parafiach w mieście Pistoia w Toskanii księdza Massimo Biancalaniego - podały w środę włoskie media. Duchowny zasłynął z masowego przyjmowania imigrantów na plebanii i w kościele. Protestowali przeciwko temu parafianie.

Sprawa od początku budziła spore kontrowersje

Agencja ANSA i lokalny dziennik „La Nazione” poinformowały, że Dykasteria ds. Duchowieństwa odrzuciła odwołanie złożone przez kapłana przeciwko decyzji o usunięciu z parafii, podjętej przez byłego biskupa Pistoi i Pescii Fausto Tardellego. Tym samym zakończyło się postępowanie kanoniczne w tej sprawie.

Uznana za wyjątkową - ze względu na okoliczności - sprawa księdza Biancalaniego trwała ponad 10 lat. Jego parafia w dzielnicy Vicofaro od 2015 roku była miejscem, o którym szeroko dyskutowano ze względu na masowe przyjmowanie tam imigrantów. Przebywało tam jednocześnie nawet 200 osób, co wywoływało kontrowersje, związane również z problemami sanitarno-higienicznymi, incydentami i napięciami, a także protestami mieszkańców.

Stanowcza reakcja wiernych

Włoska prasa opisując tą sprawę przypomniała, że parafianie zaczęli unikać mszy i innych kościelnych wydarzeń. W związku z tymi protestami imigranci zostali eksmitowani, a siły porządkowe nie pozwoliły im tam wrócić.

Media wyjaśniły także, że postępowanie kanoniczne wobec ks. Biancalaniego nie dotyczyło naruszenia przez niego dyscypliny jako kapłana, lecz wynikało z oceny celowości i stosowności jego postępowania z punktu widzenia duszpasterskiego.

Duchowny odmówił przeniesienia

W 2024 roku ksiądz odmówił przeniesienia się do diecezjalnego biura misyjnego, co zaproponowano mu jako rozwiązanie pozwalające zachować ciągłość jego posługi, związanej z działalnością pomocową. Duchowny odrzucając tę propozycję odwołał się na drodze prawnej do Stolicy Apostolskiej. Obecnie ma jeszcze 60 dni na złożenie ostatecznej apelacji od decyzji o usunięciu go z parafii.