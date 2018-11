Ocean wyrzucił na brzeg Indonezji martwego kaszalota. W brzuchu wieloryba znaleziono między innymi 115 plastikowych kubków i 25 worków foliowych – w sumie było to 6 kilogramów plastiku.

Wody oceanu wyrzuciły martwego wieloryba na plażę na indonezyjskie wyspie Sulawesi. Jak pisze BBC, w brzuchu kaszalota było 6 kilogramów plastikowych śmieci: 115 kubków, 25 siatek foliowych, cztery butelki, trzy kilogramy rurek do nurkowania, a nawet dwie pary plażowych klapek.

Nie jest jasne, co było przyczyną śmierci ponad 9-metrowego walenia. Nawet jeśli nie przyczyniły się do tego śmieci w jego brzuchu, to i tak jest to straszne - powiedziała Dwi Surpati z WWF Indonezja.

Wyrzucane do morza śmieci to poważny problem w Azji. 60 proc. odpadów wyrzucanych na świecie do oceanów pochodzi z Chin, Indonezji, Filipin, Wietnamu i Tajlandii. Rocznie jest to ok. 10 milionów ton plastiku.

