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„Zapewnia bezpieczeństwo”. Szef NATO pochwalił Berlin

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (15:30)

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte pochwalił w środę w Berlinie rząd Niemiec za wzrost wydatków na obronność i zapewnianie bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę na zaangażowanie Berlina w obronę wschodniej flanki NATO.

„Zapewnia bezpieczeństwo”. Szef NATO pochwalił Berlin
Mark Rutte pochwalił działania kanclerza Niemiec, fot. Odd Andersen /East News
  • Sekretarz generalny NATO Mark Rutte pochwalił Niemcy za wzrost wydatków na obronność oraz zaangażowanie w obronę wschodniej flanki Sojuszu, podkreślając rolę 1. Korpusu Niemiecko-Holenderskiego i wsparcie dla Ukrainy.
  • Kanclerz Friedrich Merz zaznaczył, że niemiecki rząd działa szybko i zdecydowanie, aby wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dobrobyt w obliczu obecnej sytuacji międzynarodowej.
  • Minister obrony Boris Pistorius potwierdził, że Niemcy mimo dążenia do większej niezależności będą kontynuować zakup broni w USA, a wydatki na zbrojenia mają przekroczyć 4 proc. PKB w 2026 roku.
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Na wspólnej konferencji z kanclerzem Friedrichem Merzem oraz ministrem obrony RFN Borisem Pistoriusem, Rutte oświadczył, że „Niemcy przewodzą” oraz zapewniają bezpieczeństwo.

Podkreślił w tym kontekście zadania 1. Korpusu Niemiecko-Holenderskiego (1GNC), który przejął odpowiedzialność za dowodzenie taktyczne siłami NATO w Estonii i na Łotwie, rozwijanie niemieckiej brygady pancernej na Litwie, nadzór przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO oraz niemieckie wsparcie dla Ukrainy. 

Rutte zapowiedział, że na przyszłotygodniowym szczycie NATO w Ankarze „sojusznicy zobowiążą się do zapewnienia Ukrainie trwałej, przewidywalnej i długoterminowej pomocy w zakresie bezpieczeństwa”.

Apel kanclerza Niemiec

Z kolei kanclerz Merz ocenił, że jego rząd działa szybko w zakresie polityki bezpieczeństwa.

Jest to potrzebne w sytuacji międzynarodowej, w której jako Europejczycy musimy i chcemy szybko oraz zdecydowanie wziąć odpowiedzialność za naszą wolność, nasze bezpieczeństwo, a także nasz dobrobyt - powiedział. 

Pistorius oświadczył natomiast, że „mimo starania się o większą niezależność” Niemcy zamierzają dalej kupować broń w USA. W maju br. szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul poinformował, że w 2026 roku wydatki Niemiec na zbrojenia przekroczą 4 proc. Produktu Krajowego Brutto.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Niemcy NATO Mark Rutte

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