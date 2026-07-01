RMF24

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte pochwalił w środę w Berlinie rząd Niemiec za wzrost wydatków na obronność i zapewnianie bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę na zaangażowanie Berlina w obronę wschodniej flanki NATO.

Na wspólnej konferencji z kanclerzem Friedrichem Merzem oraz ministrem obrony RFN Borisem Pistoriusem, Rutte oświadczył, że „Niemcy przewodzą” oraz zapewniają bezpieczeństwo.

Podkreślił w tym kontekście zadania 1. Korpusu Niemiecko-Holenderskiego (1GNC), który przejął odpowiedzialność za dowodzenie taktyczne siłami NATO w Estonii i na Łotwie, rozwijanie niemieckiej brygady pancernej na Litwie, nadzór przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO oraz niemieckie wsparcie dla Ukrainy.

Rutte zapowiedział, że na przyszłotygodniowym szczycie NATO w Ankarze „sojusznicy zobowiążą się do zapewnienia Ukrainie trwałej, przewidywalnej i długoterminowej pomocy w zakresie bezpieczeństwa”.

Apel kanclerza Niemiec

Z kolei kanclerz Merz ocenił, że jego rząd działa szybko w zakresie polityki bezpieczeństwa.

Jest to potrzebne w sytuacji międzynarodowej, w której jako Europejczycy musimy i chcemy szybko oraz zdecydowanie wziąć odpowiedzialność za naszą wolność, nasze bezpieczeństwo, a także nasz dobrobyt - powiedział.

Pistorius oświadczył natomiast, że „mimo starania się o większą niezależność” Niemcy zamierzają dalej kupować broń w USA. W maju br. szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul poinformował, że w 2026 roku wydatki Niemiec na zbrojenia przekroczą 4 proc. Produktu Krajowego Brutto.