Manipulacja w Mapach Google. Chodzi o rodzinny dom Hitlera

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Dom rodzinny Adolfa Hitlera w austriackim Braunau am Inn został oznaczony w Mapach Google numerem 88, czyli powszechnie znanym kodem neonazistowskim. Po interwencji koncernu Google, manipulacja została usunięta, jednak sprawa wzbudziła duże kontrowersje i ponownie zwróciła uwagę na problem nadużyć w internetowych mapach – informuje niemiecki „Der Spiegel”

Na początku tygodnia użytkownicy Map Google, którzy próbowali zlokalizować dom rodzinny Adolfa Hitlera w Braunau am Inn, zamiast prawidłowego adresu – Salzburger Vorstadt 15 – widzieli numer 88. To nieprzypadkowy wybór: liczba ta jest szeroko wykorzystywana przez środowiska neonazistowskie jako zakamuflowane pozdrowienie „Heil Hitler” - litera H jest ósmą w alfabecie łacińskim.

Po kliknięciu w oznaczenie „88” użytkownicy byli przekierowywani na mapę z opisem „HH88”. Wszystkie okoliczne budynki były oznaczone poprawnie, co wskazuje na celową ingerencję w dane adresowe.

Google reaguje na incydent

Rzecznik prasowy Google poinformował, że po otrzymaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach, zespół firmy natychmiast zbadał sprawę i przywrócił prawidłowy adres budynku. Problem został już usunięty – zapewnił przedstawiciel koncernu. Obecnie dom Hitlera ponownie widnieje pod właściwym numerem.

To nie pierwszy przypadek, gdy Mapy Google padają ofiarą manipulacji ze strony ekstremistów. W 2014 roku nieznany sprawca przemianował jeden z berlińskich placów na „Adolf-Hitler-Platz”, co zostało skorygowane przez firmę dopiero po kilku godzinach. Koncern przeprosił i tłumaczył się niedopatrzeniem przy zatwierdzaniu zmiany.

Nowe przeznaczenie budynku

Dom rodzinny Adolfa Hitlera od 2016 roku należy do państwa austriackiego. 22 lipca w tym miejscu ma zostać oficjalnie otwarta nowa komenda policji.

Wybór tej lokalizacji wzbudza emocje ze względu na doniesienia o przypadkach antysemickich wiadomości i prawicowych ekscesów wśród austriackich funkcjonariuszy.

Niepokój budzi także rosnące poparcie dla skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii (FPOe), która według sondaży może liczyć nawet na 40 procent głosów.