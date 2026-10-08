Luksusowy „dom grozy”. Rodzina zastępcza znęcała się nad dziećmi

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Para z Kalifornii - 39-letnia Silvia Zhang i 66-letni Guojun Xuan - została oskarżona o znęcanie się nad dziećmi w swojej luksusowej willi. Śledczy określili rezydencję mianem „domu grozy”. „Liczba dzieci, które padły ofiarą przerażających aktów znęcania się, jest bezprecedensowa. Ten dom był dla nich domem grozy” - powiedział prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles Nathan J. Hochman.

Guojun Xuan i Silvia Zhang, którzy byli rodzicami zastępczymi i prowadzili własną agencję surogatek, są oskarżeni o stosowanie przemocy fizycznej wobec dzieci mieszkających w ich domu w Arcadii w Kalifornii. BBC informuje, że w akcie oskarżenia mowa jest o „co najmniej 14 dzieciach”. Wcześniej parze odebrano prawo do opieki nad 21 dziećmi.

Xuan i Zhang zostali aresztowani we wtorek. Jak podała stacja CBS News, oboje nie przyznali się do winy.

Dwumiesięczne niemowlę trafiło do szpitala z urazem głowy

Śledztwo rozpoczęło się w maju 2025 roku po tym, jak Zhang przywiozła do szpitala dwumiesięcznego chłopca z urazem głowy, twierdząc, że dziecko spadło z łóżka.

Personel powiadomił organy ścigania. Kiedy policjanci przyjechali do rezydencji, odkryli pomieszczenia, w których opiekunki czuwały nad dziećmi i były wobec nich agresywne.

Znajdujące się w domu 32 kamery miały zarejestrować, jak nianie biją dzieci po gołych pośladkach, kopią, uderzają kijami w ręce, głowę, ciało i nakazują długotrwałe kucanie.

Jedna z opiekunek, 58-letnia Chunmei Li, została oskarżona o bicie dwumiesięcznego niemowlęcia. Do zdarzenia miało dojść dwa dni przed przewiezieniem chłopca do szpitala z urazem głowy.

Adwokat pary Mitchell Krems przekazał CBS News Los Angeles, że zarzut dotyczący obrażeń dziecka stanowi „błędną interpretację” dowodów, z którymi miał okazję się zapoznać. Według niego Li została natychmiast zwolniona.

Kobieta była wcześniej oskarżona o znęcanie się nad dzieckiem. Jak poinformował Hochman, wydano w tej sprawie nakaz aresztowania.

Dzieci odebrano parze już w 2025 roku

W lipcu 2025 roku władze odebrały parze 21 dzieci, które przyszły na świat dzięki surogatkom, i przekazały je pod opiekę państwa. Policja w Arcadii informowała wtedy, że dzieci miały od dwóch miesięcy do 13 lat.

Guojunowi Xuanowi grozi 17 lat i cztery miesiące więzienia. Silvia Zhang może zostać skazana na karę do 11 lat i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. W przypadku Chunmei Li maksymalna kara wynosi 12 lat więzienia.