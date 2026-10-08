Luksusowy „dom grozy”. Rodzina zastępcza znęcała się nad dziećmi

Guojun Xuan i Silvia Zhang, którzy byli rodzicami zastępczymi i prowadzili własną agencję surogatek, są oskarżeni o stosowanie przemocy fizycznej wobec dzieci mieszkających w ich domu w Arcadii w Kalifornii. BBC informuje, że w akcie oskarżenia mowa jest o „co najmniej 14 dzieciach”. Wcześniej parze odebrano prawo do opieki nad 21 dziećmi.
Xuan i Zhang zostali aresztowani we wtorek. Jak podała stacja CBS News, oboje nie przyznali się do winy.
Dwumiesięczne niemowlę trafiło do szpitala z urazem głowy
Śledztwo rozpoczęło się w maju 2025 roku po tym, jak Zhang przywiozła do szpitala dwumiesięcznego chłopca z urazem głowy, twierdząc, że dziecko spadło z łóżka.
Personel powiadomił organy ścigania. Kiedy policjanci przyjechali do rezydencji, odkryli pomieszczenia, w których opiekunki czuwały nad dziećmi i były wobec nich agresywne.
Znajdujące się w domu 32 kamery miały zarejestrować, jak nianie biją dzieci po gołych pośladkach, kopią, uderzają kijami w ręce, głowę, ciało i nakazują długotrwałe kucanie.
Jedna z opiekunek, 58-letnia Chunmei Li, została oskarżona o bicie dwumiesięcznego niemowlęcia. Do zdarzenia miało dojść dwa dni przed przewiezieniem chłopca do szpitala z urazem głowy.
Adwokat pary Mitchell Krems przekazał CBS News Los Angeles, że zarzut dotyczący obrażeń dziecka stanowi „błędną interpretację” dowodów, z którymi miał okazję się zapoznać. Według niego Li została natychmiast zwolniona.
Kobieta była wcześniej oskarżona o znęcanie się nad dzieckiem. Jak poinformował Hochman, wydano w tej sprawie nakaz aresztowania.
Dzieci odebrano parze już w 2025 roku
W lipcu 2025 roku władze odebrały parze 21 dzieci, które przyszły na świat dzięki surogatkom, i przekazały je pod opiekę państwa. Policja w Arcadii informowała wtedy, że dzieci miały od dwóch miesięcy do 13 lat.
Guojunowi Xuanowi grozi 17 lat i cztery miesiące więzienia. Silvia Zhang może zostać skazana na karę do 11 lat i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. W przypadku Chunmei Li maksymalna kara wynosi 12 lat więzienia.