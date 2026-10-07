Litwa wysyła wojsko na granicę z Rosją

„Zwróciłem się do ministra obrony Robertasa Kaunasa o skierowanie litewskich sił zbrojnych do pomocy straży granicznej w ochronie granicy z obwodem królewieckim” - poinformował w środę litewski minister spraw wewnętrznych Martynas Katelynas.
Polityk podkreślił, że sytuacja na granicy jest obecnie spokojna, a skierowanie żołnierzy ma charakter prewencyjny.
Sytuacja eskaluje
Decyzja zapadła po incydencie na granicy Łotwy z Białorusią. Łotewskie siły zbrojne poinformowały, że na początku tygodnia grupa co najmniej 20 migrantów, prowadzona przez zamaskowanych przewodników, próbowała przekroczyć granicę państwową. Uzbrojeni przemytnicy grozili żołnierzom i nakłaniali migrantów do przejścia na terytorium Łotwy.
Kilka godzin później zamaskowane osoby wtargnęły na terytorium Łotwy, uszkodziły rozdzielnicę elektryczną i ukradły kamery monitoringu, po czym wycofały się na Białoruś przed przybyciem funkcjonariuszy straży granicznej.
W ocenie litewskiego ministra spraw wewnętrznych incydent na granicy Łotwy z Białorusią jest kolejną eskalacją. Jego zdaniem sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana, dlatego istnieją obawy, że podobne prowokacje mogą wystąpić również na granicy Litwy.