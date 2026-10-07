Litwa wysyła wojsko na granicę z Rosją

RMF24

Litwa skieruje żołnierzy do wsparcia straży granicznej na granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Decyzja ma charakter prewencyjny i zapadła po incydencie na granicy Łotwy z Białorusią.

Litewscy żołnierze na zdjęciu z 2021 roku (fot. PETRAS MALUKAS)

Litewscy żołnierze na zdjęciu z 2021 roku (fot. PETRAS MALUKAS) / AFP/East News

„Zwróciłem się do ministra obrony Robertasa Kaunasa o skierowanie litewskich sił zbrojnych do pomocy straży granicznej w ochronie granicy z obwodem królewieckim” - poinformował w środę litewski minister spraw wewnętrznych Martynas Katelynas.

Polityk podkreślił, że sytuacja na granicy jest obecnie spokojna, a skierowanie żołnierzy ma charakter prewencyjny.

Sytuacja eskaluje

Decyzja zapadła po incydencie na granicy Łotwy z Białorusią. Łotewskie siły zbrojne poinformowały, że na początku tygodnia grupa co najmniej 20 migrantów, prowadzona przez zamaskowanych przewodników, próbowała przekroczyć granicę państwową. Uzbrojeni przemytnicy grozili żołnierzom i nakłaniali migrantów do przejścia na terytorium Łotwy.

Kilka godzin później zamaskowane osoby wtargnęły na terytorium Łotwy, uszkodziły rozdzielnicę elektryczną i ukradły kamery monitoringu, po czym wycofały się na Białoruś przed przybyciem funkcjonariuszy straży granicznej.

W ocenie litewskiego ministra spraw wewnętrznych incydent na granicy Łotwy z Białorusią jest kolejną eskalacją. Jego zdaniem sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana, dlatego istnieją obawy, że podobne prowokacje mogą wystąpić również na granicy Litwy.