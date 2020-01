"To że samolot może być zastrzelony przez przypadek potwierdza historia MH17. Trudno powiedzieć, żeby to było celowe zestrzelenie" - mówi w rozmowie z Onetem Maciej Lasek pytany o katastrofę ukraińskiego boeinga w Iranie. Były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dodaje, że nie wierzy w zniszczenie czarnych skrzynek maszyny. "Rzadko dochodzi do takiego uszkodzenia, żeby nie można było odczytać treści czarnych skrzynek, zwłaszcza że był to nowy samolot" - tłumaczy.

