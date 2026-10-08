Kto dostanie Pokojowego Nobla? Norweski historyk wskazuje na papieża

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208 osób i 79 organizacji – tyle kandydatur zgłoszono do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. Laureata poznamy w piątek 9 października. Już teraz norweski historyk zajmujący się tym wyróżnieniem Oeivind Stenersen wskazuje na dwie kandydatury – papieża Leona XIV i Caritas.

Norweski historyk zajmujący się Pokojową Nagrodą Nobla Oeivind Stenersen w rozmowie z PAP stwierdził, że Norweski Komitet Noblowski może wyróżnić papieża Leona XIV lub Caritas.

Stenersen uważa, że możliwe jest również podzielenie nagrody między papieża i tę katolicką organizację charytatywną.

W czasie, gdy nasilają się konflikty na Bliskim Wschodzie, a na świecie rosną strach i napięcie, nowy amerykański papież przekazuje szczególnie wyraźne przesłanie pokoju – powiedział historyk.

Jako przykład przypomniał słowa Leona XIV, który po atakach USA i Izraela na Iran oraz irańskiej odpowiedzi mówił, że stabilności i pokoju nie osiąga się poprzez wzajemne groźby ani użycie broni, lecz przez „rozsądny, szczery i odpowiedzialny dialog”.

Takie przesłanie jest zgodne z wartościami, które od początku przyświecają Pokojowej Nagrodzie Nobla – stwierdził Stenersen.

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Caritas z szansą na Pokojowego Nobla

Drugim faworytem Stenersena jest Caritas. W uzasadnieniu historyk podkreślił powszechność tej organizacji.

Podczas wojen i katastrof naturalnych dostarcza potrzebującym żywność, wodę, schronienie i pomoc medyczną w ponad 200 krajach. W dobie ograniczania zagranicznego finansowania pomocy humanitarnej i rosnącej liczby uchodźców, działalność takich jak Caritas organizacji nabiera szczególnego znaczenia – uważa Norweg.

Stenersen jest wspólnie z Asle Sveenem autorem książki „Nobels fredspris” poświęconej historii Pokojowej Nagrody Nobla. Obaj od lat śledzą i analizują decyzje Norweskiego Komitetu Noblowskiego.

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Inni poważni kandydaci do Pokojowej Nagrody Nobla

Zdaniem Sveena ze względu na kontrowersje wokół ubiegłorocznego wyróżnienia Marii Coriny Machado z Wenezueli, w tym roku Komitet może zdecydować się na wzbudzającą mniej sporów kandydaturę.

Na pierwszym miejscu mojej listy jest Sudan Emergency Response Rooms, sieć oddolnych inicjatyw pomagających mieszkańcom Sudanu. Ruch pomaga ponad 13 milionom przesiedlonych w wyniku toczonej w tym kraju wojny domowej. Robią wszystko, co mogą, by zapewnić im żywność i zwrócić uwagę świata na ten konflikt – powiedział PAP Sveen.

Historyk wymienił również Komitet Ochrony Dziennikarzy, zwracając uwagę na liczbę reporterów zabijanych w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu, oraz organizację Save the Children, zajmującą się pomocą dzieciom dotkniętym konfliktami.

Na listach obu ekspertów znalazły się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i Międzynarodowy Trybunał Karny oraz specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka na okupowanych terytoriach palestyńskich Francesca Albanese.

Jak dotąd żaden papież nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla. Wśród duchownych i przywódców religijnych nagradzanych od 1901 r. byli m.in. luterański arcybiskup Nathan Söderblom, misjonarz i duchowny Albert Schweitzer, dominikanin Georges Pire, baptystyczny pastor Martin Luther King Jr., anglikański biskup Desmond Tutu, Dalajlama XIV oraz katolicki biskup Carlos Filipe Ximenes Belo.