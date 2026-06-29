RMF24

W Irkucku wprowadzono nadzwyczajne środki na stacjach benzynowych. Policja pełni całodobowe dyżury, pilnując, by klienci nie nalewali paliwa do kanistrów. To efekt poważnych niedoborów benzyny, które dotknęły cały kraj po atakach na rosyjskie rafinerie.

Grzywny za tankowanie do kanistrów

Próba napełnienia kanistrów paliwem będzie skutkować odpowiedzialnością na podstawie kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej - poinformował portal IrCity, powołując się na informacje przekazane przez lokalny resort spraw wewnętrznych.

Osobom fizycznym za „nieprzestrzeganie zasad postępowania podczas obowiązywania stanu podwyższonej gotowości” grozi kara grzywny do 30 tys. rubli (około 1500 złotych).

Krótsze kolejki na stacjach



Jak poinformowało regionalne biuro prasowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, funkcjonariusze organów ścigania będą pełnić dyżur przez całą dobę. Portal przekazał, że na stacji, na której jego dziennikarze zauważyli dyżurujących policjantów, kolejki skróciły się z 9-12 do około 2-3 godzin.



Policja zatrzymuje również osoby, które według władz, usiłowały odsprzedać benzynę po wyższej cenie.

Kryzys paliwowy w Rosji



W Irkucku, podobnie jak w całym kraju, od ponad tygodnia występują niedobory benzyny - wyjaśnił portal. Z tego powodu duże sieci stacji benzynowych wprowadziły limity w sprzedaży benzyny na osobę, a prawie wszystkie stacje oferują sprzedaż wyłącznie podmiotom prawnym. Zwykli obywatele mogą zatankować tylko w jednej sieci, co jednak wymaga spędzenia w kolejkach długich godzin.



Kryzys paliwowy został spowodowany atakami ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. W obwodach, w których zabrakło benzyny władze zakazały sprzedaży paliwa w kanistrach i wprowadziły limity tankowania, wynoszące od 20 do 40 litrów benzyny na pojazd.