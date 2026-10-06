Koszty bierzemy na siebie. Wilno deklaruje ws. bazy USA

„Partnerzy (tj. USA – red.) muszą jedynie podjąć polityczną decyzję o stałym rozmieszczeniu żołnierzy, a Litwa jest gotowa pokryć związane z tym koszty finansowe” – napisał Sinkeviczius na Facebooku.
W poniedziałek Trump, pytany przez dziennikarzy w Waszyngtonie o możliwość utworzenia na Litwie stałej bazy wojskowej USA, odpowiedział: Zdecydowanie to rozważymy. Znam w Litwie bardzo wiele osób. To wspaniali ludzie.
Litewski premier ocenił, że deklaracja amerykańskiego przywódcy jest ważnym sygnałem. „Cieszę się, że ta idea jest traktowana poważnie. Doceniamy wkład sojuszników w nasze bezpieczeństwo” – zaznaczył. Podkreślił też, że obecność żołnierzy USA na Litwie stanowi „krytycznie ważnym gwarantem odstraszania i bezpieczeństwa”.
Amerykanie na Litwie
Amerykanie są obecni na Litwie rotacyjnie od 2014 roku. Pod koniec października do kraju ma trafić kolejnych ponad tysiąc żołnierzy USA, tworzących dwa bataliony.
Litwa zwiększyła w tym roku nakłady na obronność do 5,38 proc. PKB. W przyszłym roku chce przeznaczać na ten cel co najmniej 5 proc. PKB.
A co z Polską?
Trump mówił w poniedziałek również o możliwym powstaniu amerykańskiej bazy w Polsce. Może do tego dojść. Bardzo tego chcą – stwierdził. Pytany, czy sam popiera ten pomysł, odparł: Oni (w Polsce – red.) tego chcą, a ja lubię ich prezydenta. Jak wiecie, poparłem go i wygrał zdecydowaną większością (w wyborach prezydenckich – red.), odniósł wspaniałe zwycięstwo. Mamy w Polsce wspaniałego prezydenta, więc tak, myślę, że tak.
Stała baza USA miałaby powstać do 2029 roku - powiedziała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Wskazała, że toczą się rozmowy na temat konkretnej daty powstania, jak również lokalizacji stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Oceniła również, że nastroje wokół pomysłu są dziś o wiele bardziej obiecujące, niż jeszcze rok temu.
Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała pod koniec września, że Amerykanie nie podejmą decyzji ws. stałej bazy w Polsce do końca tzw. przeglądu strategicznego, zarządzonego przez Pete'a Hegsetha. Obecnie przygotowywany jest raport z obecności Amerykanów na terenie Europy. Ten raport ma trafić na biurko sekretarza Hegsetha 1 listopada, a potem na biurko prezydenta Trumpa 1 grudnia, i prawdopodobnie po tej dacie dopiero możemy się spodziewać tej ostatecznej decyzji – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.
Na początku października szef MON wskazał, że wybór strony amerykańskiej co do lokalizacji potencjalnej stałej bazy wojsk USA raczej się nie zmieni i dotyczy zachodniej Polski. Miejscowości brane pod uwagę to Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz.