Korea Północna wystrzeliła kolejny pocisk balistyczny. Przeleciał ok. 700 km

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Dzisiaj nad ranem czasu lokalnego Korea Północna wykonała kolejny test z pociskiem balistycznym. Został on wystrzelony z rejonu Wonsan na wschodnim wybrzeżu tego kraju. Przeleciał ok. 700 km zanim spadł do morza. Prezydent Korei Południowej zwołał w trybie nadzwyczajnym posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa.

Wystrzelenie pocisku transmitowane w telewizji w Korei Północnej, 3 października 2026; fot. PHILIP FONG

Wystrzelenie pocisku transmitowane w telewizji w Korei Północnej, 3 października 2026; fot. PHILIP FONG / AFP/East News

Korea Płn. wystrzeliła pocisk balistyczny w kierunku Morza Wschodniego

Kolejny test rakietowy Pjongjangu wzmógł napięcie w regionie, które od pewnego czasu i tak stale wzrasta. Urząd prezydenta Korei Południowej poinformował o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym posiedzenia Krajowej Rady Bezpieczeństwa w celu oceny sytuacji.

„Pogwałcenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ”

W opublikowanym komunikacie wezwano Pjongjang do zaprzestania wciąż dokonywanych prób z pociskami rakietowymi, które "stanowią pogwałcenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ”.

Według źródeł japońskich pocisk spadł do morza, nie naruszając wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii. Agnecja Reutera zauważa, że test nastąpił krótko po odrzuceniu przez Pjongjang żądania Korei Południowej przeprosin za eksplozje min w rejonie strefy zdemilitaryzowanej oddzielającej obydwa państwa koreańskie, w których kilku żołnierzy południowokoreańskich zostało rannych.

Żądanie Seulu odrzuciła osobiście Kim Jo Jong, wpływowa siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una.

Korea Północna znacznie zaostrzyła swój kurs polityczny wobec sąsiada z południa oficjalnie odrzucając wszelkie dążenia do zjednoczenia i określając Koreę Południową jako „swojego głównego wroga".

Mieszkańcy Seulu oglądają w telewizji wystrzelenie pocisku w kierunku Morza Wschodniego; 3 października 2026; fot. JEON HEON-KYUN / PAP